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Дрейпър: Контузията ми е сложна, но ще продължа да се боря

  • 3 авг 2026 | 16:14
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Дрейпър: Контузията ми е сложна, но ще продължа да се боря

Джак Дрейпър призова почитателите си да проявят търпение относно завръщането му, след като бившият №4 в света се оттегли от турнира във Вашингтон заради контузия на ръката. Дрейпър не участва в нито един от първите три турнира от Големия шлем през 2026 г., но получи „уайлд кард“ за турнира в Монреал преди участието си в квалификациите за US Open. Британецът се смъкна до 147-ото място в световната ранглиста.

Очаква се той да се завърне на корта срещу французина Теранс Атман.

Дрейпър, чийто треньор е сър Анди Мъри, планира да участва в два турнира, преди да се отправи към Ню Йорк. Британецът увери феновете си, че възстановяването му е близо до своя край след изпълнена с контузии година, през която участва само в пет турнира от тура за последните осем месеца.

„Към екипа ми се присъедини сър Анди Мъри, което е огромно предимство за мен, като се има предвид, че той е човек, преминал през много трудности в кариерата си“, заяви Дрейпър пред Sky Sports News. „Важно е хората да разберат, че контузията ми е много сложна. Става въпрос за комплексен проблем и всички около мен правим всичко възможно, за да продължи възстановяването ми да напредва.

Не е толкова просто, колкото: „Почини си, възстанови се, върни се и всичко ще бъде наред.“ Справям се изключително добре с всичко извън тениса, а и на корта контролирам нещата много добре. Вече се намирам на етап, в който съм уверен, че ще премина през този период. Просто ще е необходимо известно време, но правя всичко както трябва, а хората около мен наистина ме подкрепят.“

Въпреки че през последната година се смъкна със 143 места в ранглистата, Дрейпър запази оптимизма си, че скоро ще може да се завърне пълноценно сред водещите тенисисти:

„Намирам се в най-доброто си състояние за последната година. „Процесът, през който преминавам, е истинско изпитание за търпението. Трябва да намеря правилното натоварване и точната интензивност, както и да дам достатъчно време на всичко, което правя на корта и извън него, да се съчетае. Надявам се така да достигна до момента, в който ще направя решителния пробив.

Вече мога наистина да напредвам и да се задържам на корта. Приближавам се към този момент и вярвам, че той е настъпил сега. Именно затова беше толкова трудно да отивам на турнири и след това да се налага да се отказвам в последния момент. Вземам тези решения, защото пред мен има още дълга кариера. Трябваше да отида на тези турнири, за да разбера на какъв етап се намирам. В много отношения за мен наистина се получи съвършена буря от неблагоприятни обстоятелства. Когато изляза от тази буря, ще продължа да се боря, за да стигна там, където искам, а надявам се – и още по-далеч.“

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