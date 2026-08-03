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Дунав запазва още двама опитни играчи

  • 3 авг 2026 | 17:11
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Дунав запазва още двама опитни играчи

Волейболният Дунав (Русе) запазва за пореден сезон посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев.

"Христо ще е част от състава за шести пореден сезон. Той бе основна част от паметния сезон във Висшата лига и ще му се дава шанс за изява на най-високо ниво", написаха от клуба.

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Атанас Митев ще има и нова роля като част от щаба, като ще отговаря за кондиционната подготовка на състава и ще бъде и един от помощник-треньорите на Красимир Миронов. Паралелно с това ще бъде картотекиран и като либеро.

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