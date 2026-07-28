Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

Волейболният Дунав Русе продължава селекцията си за сезон 2026/2027 в Winbet Суперволей с привличането на 21-годишния диагонал Александър Шопов, съобщиха от клуба.

Той е висок 197 сантиметра и започва своя път във Волейболна академия „Стойчев-Казийски“. След това играе два сезона в австрийския Райфайзен Хартберг, а през изминалия сезон защитава цветовете на френския Шартр Волей.

„Посрещаме едно младо и талантливо момче. Пожелаваме на Сашо здраве и много победи със синия екип“, написаха от русенския клуб за новото попълнение.

Дунав продължава активно да изгражда състава си за третия пореден сезон в елита на българския мъжки волейбол. До момента клубът се подсили и с 19-годишния латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител.

От русенския тим потвърдиха още, че либерото Симеон Добрев се завръща в отбора, а възможност за изява в представителния състав ще получи и 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан.

На същата позиция клубът ще разчита за трета поредна година и на Любчо Янков. За капитана на Дунав Ангел Павлов кампанията през 2026/2027 ще бъде 18-а със синята фланелка, като той е близо до границата от 400 официални мача за русенския клуб.

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