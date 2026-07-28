Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: БФС представя Трефолони за шеф на съдиите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

  • 28 юли 2026 | 09:57
  • 432
  • 0
Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

Волейболният Дунав Русе продължава селекцията си за сезон 2026/2027 в Winbet Суперволей с привличането на 21-годишния диагонал Александър Шопов, съобщиха от клуба.

Той е висок 197 сантиметра и започва своя път във Волейболна академия „Стойчев-Казийски“. След това играе два сезона в австрийския Райфайзен Хартберг, а през изминалия сезон защитава цветовете на френския Шартр Волей.

„Посрещаме едно младо и талантливо момче. Пожелаваме на Сашо здраве и много победи със синия екип“, написаха от русенския клуб за новото попълнение.

Дунав продължава активно да изгражда състава си за третия пореден сезон в елита на българския мъжки волейбол. До момента клубът се подсили и с 19-годишния латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител.

От русенския тим потвърдиха още, че либерото Симеон Добрев се завръща в отбора, а възможност за изява в представителния състав ще получи и 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан.

На същата позиция клубът ще разчита за трета поредна година и на Любчо Янков. За капитана на Дунав Ангел Павлов кампанията през 2026/2027 ще бъде 18-а със синята фланелка, като той е близо до границата от 400 официални мача за русенския клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

  • 27 юли 2026 | 16:52
  • 1079
  • 2
България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

  • 27 юли 2026 | 16:20
  • 12804
  • 8
България с 12 волейболисти в италианската Серия А

България с 12 волейболисти в италианската Серия А

  • 27 юли 2026 | 14:54
  • 8338
  • 3
Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

  • 27 юли 2026 | 14:36
  • 1622
  • 0
Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

  • 27 юли 2026 | 13:23
  • 1027
  • 0
Мощно сръбско подкрепление за бенефиса на Салпаров

Мощно сръбско подкрепление за бенефиса на Салпаров

  • 27 юли 2026 | 13:01
  • 1153
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 1316
  • 1
БФС представя новия шеф на съдиите

БФС представя новия шеф на съдиите

  • 28 юли 2026 | 10:25
  • 680
  • 1
Левски заминава за битката в Крайова

Левски заминава за битката в Крайова

  • 28 юли 2026 | 09:23
  • 4638
  • 16
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 28369
  • 28
ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 139651
  • 574
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 13893
  • 2