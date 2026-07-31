Хуан Карлос Наваро остава в Барселона, но с нова роля

Хуан Карлос Наваро ще остане в Барселона и ще изпълни договора си, въпреки че се оттегля от позицията генерален мениджър на баскетболния отдел, съобщава каталунското издание Sport.

През последните месеци Наваро не е участвал в изграждането на състава за предстоящия сезон. С тази задача са се заели спортният директор Марио Бруно Фернандес и директорът на професионалните спортове Шави О'Калахан.

Ръководството на Барселона и Наваро са провели разговори за бъдещето му през последните няколко седмици и според информациите са решили да не прекратяват договорните си отношения. Бившият капитан на отбора подписа десетгодишно споразумение с клуба преди последния си състезателен сезон през 2017/18 г., като този договор все още не е изтекъл.

Наваро стана технически секретар на младежката баскетболна програма на Барселона през 2019 г., преди да замени Начо Родригес като генерален мениджър през април 2021 г.

Очаква се Чеви Пуйол да поеме поста нов генерален мениджър на Барселона в началото на следващата седмица, след като напусна Баскония.

Промяната е част от мащабно преструктуриране на баскетболния отдел на Барселона след три поредни сезона без спечелен трофей. Десет играчи от миналогодишния състав напуснаха, а старши треньорът Чави Паскуал и асистентите му Иниго Сорсано и Оскар Орелана се преместиха в Дубай.

Въпреки критиките към посоката, поета от клуба през последните сезони, Барселона продължава да гледа на Наваро като на важна фигура и ценен представител на своята баскетболна програма. Новата му роля все още не е уточнена.

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Снимки: Imago