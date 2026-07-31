Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Хуан Карлос Наваро остава в Барселона, но с нова роля

Хуан Карлос Наваро остава в Барселона, но с нова роля

  • 31 юли 2026 | 17:48
  • 163
  • 0
Хуан Карлос Наваро остава в Барселона, но с нова роля

Хуан Карлос Наваро ще остане в Барселона и ще изпълни договора си, въпреки че се оттегля от позицията генерален мениджър на баскетболния отдел, съобщава каталунското издание Sport.

През последните месеци Наваро не е участвал в изграждането на състава за предстоящия сезон. С тази задача са се заели спортният директор Марио Бруно Фернандес и директорът на професионалните спортове Шави О'Калахан.

Ръководството на Барселона и Наваро са провели разговори за бъдещето му през последните няколко седмици и според информациите са решили да не прекратяват договорните си отношения. Бившият капитан на отбора подписа десетгодишно споразумение с клуба преди последния си състезателен сезон през 2017/18 г., като този договор все още не е изтекъл.

Наваро стана технически секретар на младежката баскетболна програма на Барселона през 2019 г., преди да замени Начо Родригес като генерален мениджър през април 2021 г.

Очаква се Чеви Пуйол да поеме поста нов генерален мениджър на Барселона в началото на следващата седмица, след като напусна Баскония.

Промяната е част от мащабно преструктуриране на баскетболния отдел на Барселона след три поредни сезона без спечелен трофей. Десет играчи от миналогодишния състав напуснаха, а старши треньорът Чави Паскуал и асистентите му Иниго Сорсано и Оскар Орелана се преместиха в Дубай.

Въпреки критиките към посоката, поета от клуба през последните сезони, Барселона продължава да гледа на Наваро като на важна фигура и ценен представител на своята баскетболна програма. Новата му роля все още не е уточнена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Гард на Партизан премина в Апоел Йерусалим

Гард на Партизан премина в Апоел Йерусалим

  • 31 юли 2026 | 17:02
  • 316
  • 0
Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

  • 31 юли 2026 | 15:47
  • 353
  • 0
Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

  • 30 юли 2026 | 18:03
  • 1708
  • 0
Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

  • 30 юли 2026 | 12:47
  • 985
  • 0
Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

  • 30 юли 2026 | 11:05
  • 812
  • 1
Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

  • 30 юли 2026 | 10:38
  • 1038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Готвят се големи промени в Левски, всичко ще се изясни на 14 септември

Готвят се големи промени в Левски, всичко ще се изясни на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 961
  • 0
11-те на Славия и Локомотив (Сф)

11-те на Славия и Локомотив (Сф)

  • 31 юли 2026 | 17:57
  • 615
  • 0
ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
  • 3273
  • 28
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 19827
  • 100
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 46784
  • 90
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 51022
  • 86