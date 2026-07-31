Париж се раздели с важен играч

Париж официално обяви раздялата си с Якуба Уатара след два сезона на играча, прекарани в клуба.

34-годишният гард се присъедини към парижани от Монако през лятото на 2024 г. и веднага се превърна във важна част от ротацията, допринасяйки със своята защита, стрелба от тройката и опит.

През първия си сезон Уатара помогна на Париж да спечели както френското първенство, така и Купата на страната, като същевременно достигна и до плейофите на Евролигата.

Париж не успя да защити домашната си титла през кампания 2025/26, но Уатара се представи силно по време на плейофите, преди да завърши престоя си във френската столица.

"След два сезона Яку си тръгва като легенда", написаха от клуба в прощалното си съобщение и добавиха: "Благодарим ти за твоя професионализъм, легендарни речи, ежедневна решителност, позитивно отношение и всичко, което донесе на Париж".

Уатара, който е трикратен шампион на Франция, ще продължи кариерата си далеч от Париж през сезон 2026/27. Следващата му дестинация все още не е обявена.

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