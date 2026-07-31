АСВЕЛ може да загуби правото си да картотекира играчи заради дълг към Евролигата

Финансовото положение на френския баскетболен клуб АСВЕЛ Вильорбан се усложнява от предишни задължения, които все още не са уредени.

Клубът вече намали бюджета си за сезон 2026/27 от 59 на 24 милиона евро, но финансовите му проблеми не спират дотук.

Според информация на Eurohoops, АСВЕЛ все още има дълг към Евролигата. Причината е несъответствие с минималния праг за заплати, установен от турнира за сезон 2025/26. Френската организация трябва да изплати сума в размер на 1,2 милиона евро, която ще бъде разпределена между играчите, участвали в първенството през въпросния сезон.

Ако тази сума не бъде изплатена, клубът е изправен пред сериозна санкция – забрана за картотекиране на нови играчи и треньори за предстоящия сезон.

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Снимки: Imago