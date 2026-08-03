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Кристина Лютова стана най-младата шампионка в турнир от тура от 2019 г. насам

  • 3 авг 2026 | 01:36
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Кристина Лютова стана най-младата шампионка в турнир от тура от 2019 г. насам

Едва 16-годишната руска тенисистка Кристина Лютова спечели титлата от турнира на твърди кортове в Мемфис, САЩ, който е от категория WТА 250 и с награден фонд от 283 347 долара.

На финала Лютова постигна впечатляващ обрат срещу чехкинята Дария Видманова с 1:6, 6:1, 6:3. Двубоят продължи два часа и една минута, а с този успех рускинята се превърна в най-младата шампионка в надпревара от веригата на WТА от 2019 година насам.

Освен това, тя влезе в историята и като първата тенисистка, родена през 2010 година, която достига до полуфинал или финал в турнир от такъв ранг.

Заемащата 229-о място в световната ранглиста Лютова започна участието си в Мемфис от квалификациите. По пътя към финала тя записа четири поредни победи, като една от тях беше срещу поставената под номер 19 в света Екатерина Александрова.

Финалният сблъсък с Видманова започна трудно за младата рускиня, която допусна да загуби първия сет. Във втората част обаче тя отговори по категоричен начин и изравни резултата.

В решаващия трети сет Лютова наложи волята си, като стартира с два поредни пробива и поведе с 4:0. Видманова успя да върне един от брейковете за 2:4, но рускинята веднага проби отново подаването на съперничката си.

Сервирайки за титлата, Лютова пропусна три шампионски точки и дори допусна пробив. Въпреки това, тя стигна до четвърти мачбол при следващото подаване на Видманова и този път успя да затвори мача, за да триумфира с трофея.

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