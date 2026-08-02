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Европейската шампионка Мария-Магдалена Недялкова е новото попълнение в женския отбор на Марица

  • 2 авг 2026 | 11:52
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Европейската шампионка Мария-Магдалена Недялкова е новото попълнение в женския отбор на Марица

Шампионът Марица (Пловдив) продължава традицията да развива и да дава шанс на своите млади таланти. Новото име в редиците на шампионките е добре познато лице от клубната школа – либерото Мария-Магдалена Недялкова.

Родената на 17 октомври 2008 година в Пловдив състезателка е част от семейството на Марица още от началото на своя волейболен път. Тя започва да тренира волейбол на десетгодишна възраст и преминава през всички възрастови групи в школата, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади таланти на пост либеро.

С екипа на Марица Недялкова има множество успехи при подрастващите. Тя е шампион на България с отборите U16, U18 и U20, като три пъти е отличавана с индивидуалната награда за най-добро либеро. В колекцията си има и сребърно отличие с U18, както и бронзов медал с U20.

Мария-Магдалена има опит и в елитния женски волейбол с отбора на Марица 2022 (Пловдив), с който изиграва два сезона в Национална волейболна лига Демакс.

Либерото е част и от националните отбори на България, с които постига значими успехи на международната сцена, най-големият от които е европейската титла с отбора до 18 години, завоювана през лятото на 2024. Освен това Маги има злато от Балканиадата U19, сребърни медали от Балканиадите U18 и U21, както и четвърто място на Световното първенство U21. При дебюта си на международната сцена през 2023 година тя завършва осма на Европейското първенство U17 и печели бронзов медал от Балканиадата U17.

Недялкова има и участие в международен турнир в Китай с Б националния отбор на България. В момента тя е част от разширения състав на българския тим до 20 години, на който му предстои европейска квалификация в края на месец август.

Сега Мария-Магдалена Недялкова прави следващата крачка в своето развитие – място в женския отбор на Марица. През сезон 2026-2027 тя ще носи екипа на шампионките с номер 3 и ще бъде част от състава за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България. Поредният талант от клубната школа получава възможност да се докаже на най-високо ниво с жълто-синия екип.

"Пожелаваме ѝ здраве, много успехи и незабравими моменти с Марица!", написаха от клуба в Пловдив.

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