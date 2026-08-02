Камил Семенюк: Трудно е да се опише, има много емоция

Една от звездите на новия-стар победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша Камил Семенюк не можа да скрие емоциите си след много трудната победа над САЩ с 3:2 гейма на финала в Нинбо (Китай).

"Трудно е да се опише... Има много емоция... Мисля, че когато се върнем в Полша, ще усетим това, което направихме. Тази вечер беше страхотен мач, страхотна победа! Всеки даде нещо на игрището, така че трябва да се гордеем с националния си отбор. Беше удоволствие да бъда тук, на игрището. Да играя пред тези фенове на трибуните беше наистина хубаво, но може би следващия път финалът трябва да е малко по-близо до Полша", призна Семенюк пред камерата на VBTV.