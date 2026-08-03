Бивш национал става част от треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy

След привличането на Петър Шопов, Lion Hearts Volleyball Academy продължава да разширява треньорския си екип с още един доказан специалист. Към Академията се присъединява бившият национал на България Теодор Богданов, който ще бъде част от проекта за развитието на младите волейболни таланти.

Богданов приключи състезателната си кариера, но бързо се наложи като един от най-обещаващите млади треньори в България. За основателя на академията Никола Димитров това е своеобразно продължение на дългогодишно професионално партньорство.

„През сезон 2017/2018 имах удоволствието да бъда треньор на Теодор в Левски София. Още тогава се отличаваше с професионализъм, характер и желание постоянно да се развива. След края на състезателната си кариера пътищата ни останаха свързани – обменяхме идеи, обсъждахме тренировки и си помагахме взаимно като колеги. Когато започнахме да изграждаме Lion Hearts, за мен беше напълно естествено да го поканя да стане част от тази мечта. Радвам се, че днес отново сме в един отбор – този път като треньори“, сподели Димитров.

В Lion Hearts Volleyball Academy Теодор Богданов ще работи основно с момчетата и подготвителните групи, като ще предава своя опит, знания и отношение към спорта.

След попълненията с Петър Шопов и Теодор Богданов академията затвърждава амбицията си да изгради един от най-силните млади треньорски екипи в българския волейбол, поставяйки развитието на децата и качествения тренировъчен процес в основата на своята мисия.

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