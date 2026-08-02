Никола Гърбич: VNL не е най-важният турнир, който можем да спечелим, но начинът, по който го направихме, е наистина впечатляващ

Селекционерът на новия-стар победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша Никола Гърбич призна след много трудната победа над САЩ с 3:2 гейма на финала в Нинбо, че VNL не е най-важният турнир, който могат да спечелят, но начинът, по който са го направили, е наистина впечатляващ.

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"Уау... VNL не е най-важният турнир, който можем да спечелим, разбира се, но начинът, по който го направихме, е наистина впечатляващ. Това е четвъртият ни златен медал, а финалите, които сме печелили са били с 3:0 или 3:1, а този път триумфирахме в тайбрек, връщайки се в мача. Беше много труден мач за нас и съм щастлив, че спечелихме", каза Гърбич пред Polsat Sport.

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Снимки: volleyballworld.com

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