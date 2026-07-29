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Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ

  • 29 юли 2026 | 09:46
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Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ

След решението си да се оттегли от АТР 250 турнира в Лос Кабос Григор Димитров и екипът му се отправиха към САЩ. Снимка от самолета показа най-добрия ни тенисист в добро настроение въпреки физическото неразположение, което той почувства в мексиканския курорт. Там бившият номер 3 в света трябваше да играе със 17-годишния французин Мойс Куаме, но се оказа, че два дни не е тренирал заради дискомфорт в крака, получен по време на едно от заниманията си. Прегледът установи, че Григор има бурсит и му е нужна почивка.

Следващото участие на Димитров е в Синсинати, щата Охайо, от 13 до 23 август - Това е последният турнир от сериите “Мастърс 1000" преди US Open. Първата ни ракета получи “уайлд кард” за надпреварата, на която на 20 август 2017 година спечели историческата си първа и единствена засега титла на турнир от тази категория. Негов съперник на финала тогава беше австралиецът Ник Кирьос, а Григор го победи в два сета - 6:3, 7:5.

Сред заявените в тазгодишното издание на турнира в Синсинати е и Карлос Алкарас, който е извън игра от април запади контузия на китката. Седемкратният шампион от Големия шлем пропусна защитата на титлата си на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън”, но се надява да е готов за Откритото първенство на САЩ, на което също е шампион за 2025 г.

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