Григор Димитров се отказа от участие в Лос Кабос

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос (Мексико) с награден фонд 909 790 долара.

35-годишният хасковлия трябваше да стартира срещу Мойс Куаме (Франция) в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двубоя се оттегли.

Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака, който той е почувствал по време на тренировката си в петък, който му е попречил да тренира в следващите дни.

"За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит (б.р. възпаление на бурсите – малки торбички с течност, които намаляват триенето между костите, сухожилията и мускулите около ставите) и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя тук с такива страхотни мексикански фенове", написа Григор Димитров в Инстаграм.

Българинът тренираше в Лос Кабос от няколко дни и се подготвяше за второто си участие в надпреварата, за която получи "уайлд кард" от организаторите.

Eiza González, Grigor Dimitrov’u Los Cabos Tenis Turnuvası’nda bir an olsun yalnız bırakmadı. pic.twitter.com/doIGXHAGKF — Daily Magazin (@daily_magazin) July 26, 2026

Следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът "Мастърс" в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите.

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