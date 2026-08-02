Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон

Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон

  • 2 авг 2026 | 04:34
  • 464
  • 0
Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон

Тейлър Фриц е първият финалист в тазгодишното издание на турнира на твърди кортове от сериите ATP-500 във Вашингтон, САЩ, с награден фонд 2 469 450 долара. Представителят на домакините направи страхотно шоу в полуфиналите срещу сънародника си Брендън Накашима за удоволствие на публиката и победи с 6:3, 3:6, 6:3 за 108 минути. (Reddit)

Това бе общо осмият сблъсък между двамата тенисисти, като Фриц вече има баланс от 6-2 победи срещу Накашима.

Двамата имаха феноменална ефективност и прецизност от начален удар, като победителят реализира 13 аса, а съперникът му спечели 14 точки директно от сервис. Само по два пъти пък сбъркаха от начален удар. Фриц успя да реализира само 2 от 3 опита за брейк, докато Накашима съумя само 1 път да пробие от общо 4 възможности.

В спор за трофея Фриц ще играе с по-силния измежду Рафаел Жодар от Испания и чилиеца Алехандро Табило.

Интересното е, че и при жените има американска представителка на финала в лицето на Джесика Пегула, която ще спори със сензацията при дамите за 2026 г. Александра Еала.

Специално в мъжкия турнир през 2024 г. Себастиан Корда прекъсна дългата пауза без домакински успех на турнира, в който преди това никой американец не бе печелил от триумфа на Анди Родик през 2007 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

  • 2 авг 2026 | 00:34
  • 566
  • 0
Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея

Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея

  • 2 авг 2026 | 00:16
  • 566
  • 0
12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 19:49
  • 588
  • 0
Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

  • 1 авг 2026 | 17:05
  • 1178
  • 1
Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър”-а в Пловдив

Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър”-а в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 16:56
  • 702
  • 0
Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 16:12
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 25166
  • 45
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 92566
  • 308
Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Неприятна новина за Левски от мача със Септември

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 37106
  • 55
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 44437
  • 16
Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 12258
  • 16
Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

  • 1 авг 2026 | 18:16
  • 18629
  • 14