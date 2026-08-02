Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон

Тейлър Фриц е първият финалист в тазгодишното издание на турнира на твърди кортове от сериите ATP-500 във Вашингтон, САЩ, с награден фонд 2 469 450 долара. Представителят на домакините направи страхотно шоу в полуфиналите срещу сънародника си Брендън Накашима за удоволствие на публиката и победи с 6:3, 3:6, 6:3 за 108 минути. (Reddit)

Това бе общо осмият сблъсък между двамата тенисисти, като Фриц вече има баланс от 6-2 победи срещу Накашима.

Двамата имаха феноменална ефективност и прецизност от начален удар, като победителят реализира 13 аса, а съперникът му спечели 14 точки директно от сервис. Само по два пъти пък сбъркаха от начален удар. Фриц успя да реализира само 2 от 3 опита за брейк, докато Накашима съумя само 1 път да пробие от общо 4 възможности.

В спор за трофея Фриц ще играе с по-силния измежду Рафаел Жодар от Испания и чилиеца Алехандро Табило.

Интересното е, че и при жените има американска представителка на финала в лицето на Джесика Пегула, която ще спори със сензацията при дамите за 2026 г. Александра Еала.

Специално в мъжкия турнир през 2024 г. Себастиан Корда прекъсна дългата пауза без домакински успех на турнира, в който преди това никой американец не бе печелил от триумфа на Анди Родик през 2007 г.

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