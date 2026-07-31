Луканов: Ако вземем нещо от ЦСКА, ще ни даде самочувствие

Слушай на живо: ЦСКА - Дунав (Русе)

Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов заяви за БТА, че отборът е напълно готов за гостуването на ЦСКА в мач от третия кръг на Първа лига. Срещата е в неделя, 2 август, от 21:15 часа в София.

Наставникът подчерта, че евентуален положителен резултат срещу носителя на Купата на България би имал важно психологическо значение за русенския тим.

„Ако вземе нещо от този мач, би било добре, заслужаващо и ще ни даде самочувствие за предстоящите срещи след това“, каза Луканов.

Той добави, че всички футболисти на русенския тим са здрави и следват програмата за подготовката за гостуването в столицата. Единствено американският офанзивен футболист Джордан Сейнт-Луис и 20-годишният флангови играч Чарлс Апия все още няма да бъдат на разположение заради документални проблеми.

Луканов призна, че е наблюдавал внимателно последните двубои на ЦСКА, включително реванша срещу азербайджанския Карабах в турнира Лига Европа. „Червените“ се класираха за третия квалификационен кръг след успех с 5:4 след изпълнение на дузпи и ще срещнат Макаби (Тел Авив), като си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите.

„Две хубави неща се случиха. Първо, че български отбор продължи напред в Европа. Второто, малко егоистично за нас, е, че играха 120 минути. Най-вероятно заради това срещу нас няма да започнат всички футболисти, които изнесоха този двубой“, каза Луканов.

Въпреки това той подчерта, че очаква изключително тежък мач.

„ЦСКА си остава ЦСКА - отбор с много добри футболисти и широка скамейка. Който и да влезе, може достойно да замени титулярите. Вероятно ще има и различен тактически подход от този срещу Карабах“, отбеляза специалистът.

Треньорът припомни, че това е трети пореден мач за Дунав срещу тим от фаворитите за челни места в родния футболен елит след гостуването в София на шампиона Левски, загубено с 1:2, и домакинството срещу Лудогорец (Разград), в което русенският отбор отстъпи с 0:2.

„Шегувам се, че сякаш сме влезли в първата четворка, защото играем срещу най-силните отбори в България. Трябва да преминем през тази серия и да видим какво ще извлечем от нея, защото тя все още не е приключила“, заяви Луканов.

Очаква се Дунав да бъде подкрепен и от свои привърженици за мача в София на 2 август. Феновете организират пътуване с автобус за двубоя, който потегля от Русе в 15:15 часа в деня на срещата с ЦСКА.

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