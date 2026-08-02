Неймар си изкара жълт картон на старта на осминафиналите в Копа Betano до Бразил

В нощта на 1-ви срещу 2-ри август (събота срещу неделя) се изиграха първите три мача от фазата на 1/8-финалите в Копа Betano до Бразил.
Един от най-очакваните мачове за вечерта бе този на Сантос и Ремо, където Неймар изигра третия си клубен мач след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима не си вкараха голове, но голямата звезда на Сантос си изкара жълт картон.
Иначе първата среща от програмната схема също завърши без голове, след като Васко да Гама и Флуминензе направиха нулево равенство.
Постната продукция продължи и в двубоя между Атлетико Минейро и Жувентуде, които също не пратиха топката в една от двете врати.
Двубоите са на принципа на размененото домакинство, така че тепърва предстоят мачове-реванши, които ще определят крайните победители, продължаващи към фазата на 1/4-финалите. Актуалният носител на трофея е отборът на Коринтианс, който в своя 1/8-финал ще срещне Интернасионал, а двата тима излизат в първия сблъсък помежду си в утрешния 3-ти август (понеделник). Тогава ще има и още две срещи, а първият тур приключва на 4-и август (вторник). Реваншите стартират веднага на следващия ден.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google