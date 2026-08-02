Неймар си изкара жълт картон на старта на осминафиналите в Копа Betano до Бразил

В нощта на 1-ви срещу 2-ри август (събота срещу неделя) се изиграха първите три мача от фазата на 1/8-финалите в Копа Betano до Бразил.

Един от най-очакваните мачове за вечерта бе този на Сантос и Ремо, където Неймар изигра третия си клубен мач след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима не си вкараха голове, но голямата звезда на Сантос си изкара жълт картон.

Final de jogo. Na partida de ida das oitavas de final da #CopaDoBrasil, o Santos empata com o Remo em 0 a 0.



A volta será na terça-feira que vem, às 21h30, em Belém. pic.twitter.com/cGUEZYoVWg — Santos FC (@SantosFC) August 2, 2026

Иначе първата среща от програмната схема също завърши без голове, след като Васко да Гама и Флуминензе направиха нулево равенство.

Fim de jogo. Vasco 0x0 Fluminense. A vaga nas quartas de final será decidida na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. VAMOS VENCER, NENSE! pic.twitter.com/lGjtJmNGCO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 1, 2026

Постната продукция продължи и в двубоя между Атлетико Минейро и Жувентуде, които също не пратиха топката в една от двете врати.

Двубоите са на принципа на размененото домакинство, така че тепърва предстоят мачове-реванши, които ще определят крайните победители, продължаващи към фазата на 1/4-финалите. Актуалният носител на трофея е отборът на Коринтианс, който в своя 1/8-финал ще срещне Интернасионал, а двата тима излизат в първия сблъсък помежду си в утрешния 3-ти август (понеделник). Тогава ще има и още две срещи, а първият тур приключва на 4-и август (вторник). Реваншите стартират веднага на следващия ден.

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