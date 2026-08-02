Нови пет мача в Торнео Betano Клаусура минаха тази нощ

В нощта на 1-ви срещу 2-ри август (събота срещу неделя) се изиграха пет нови мача от втория етап в аржентинския шампионат Торнео Betano Клаусура. Те бяха част от третия кръг на надпреварата и след тях Велес Сарсфийлд е водач в група “А” с 6 точки, колкото още имат Индепендиенте и Химнасия Ла Плата, а в група “В” води Архентинос Хуниорс еднолично с 9 пункта. Към плейофите след края на редовния сезон продължават първите осем отбора от всяка група.

Естудиантес Рио Куарто и Банфийлд не излъчиха победител и направиха нулево равенство в първия мач преди полунощ.

В другата среща от старото денонощие Химнасия Мендоса надви у дома Унион де Санта Фе с 2:0. Агустин Модика откри от дузпа в 5-ата минута на добавеното време на първата част, а след почивката Агустин Модика покачи.

След полунощ видяхме и първата по-резултатна среща, като в нея Естудиантес победи Дефенса и Хустисия с класическото 3:0. Гуидо Карийо вкара ранен гол още в 9-ата минута, в 16-ата Есекиел Пиови покачи, а Томас Паласиос оформи крайния резултат в 36-ата минута. Три минути преди края на редовното време Давид Борбона от гостите пропусна да вкара дузпа и не успя да направи загубата на тима си една идея по-почетна.

По същото време Белграно записа поражение с минималното 0:1 от Архентинос Хуниорс. Единственият гол тук отбеляза Франсиско Алварес в 3-тата минута на добавеното време на първата част, а домакините от Белграно играха с човек по-малко един астрономически час заради директния червен картон на Франсиско Васкес в 37-ата минута.

В последния мач за тази нощ, който бе и най-резултатният от всички, Тигре надви в гостуването си Расинг Клуб. Гостите първо вкараха три безответни гола, като Гонсало Мартинес откри резултата в 19-ата минута, след което Мартин Гарай покачи в 26-ата, а в 51-вата Игнасио Русо оформи класиката. Почетното попадение за Расинг отбеляза Дуван Вергара в 65-ата минута.

През идната нощ на 2-ри срещу 3-ти август (неделя срещу понеделник) ще се изиграят още пет срещи от Торнео Betano Клаусура. В една от тях, която ще започне от 1:15 часа след полунощ българско време, ще видим и един от традиционните аржентински отбори в лицето на Ривър Плейт, който приема Росарио Сентрал и ще търси първата си победа в официален мач след подновяването на клубния футбол, който бе спрял заради Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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