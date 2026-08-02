Дженоа излъга Лестър в контрола

Италианският елитен отбор Дженоа се наложи с минималното 1:0 срещу третодивизионния Лестър в мач от предсезонната подготовка на двата отбора. Единственото попадение в срещата вкара Лоренцо Коломбо в 69-ата минута, като и двата тима се намират в края на предсезонната си подготовка.



Срещата бе на "Кингс Пауър Стейдиъм" в Англия, но имаше не малко италиански фенове по трибуните на спортното съоръжение, които направиха такова шоу, каквото могат да направят само тифозите от Ботуша.

Дженоа предстои да се изправи срещу още един английски тим в лицето на Борнемут (4.8), а след това ще играе с новака в испанската Ла Лига Депортиво Ла Коруня (8.8). След това “грифоните” започват сезона в Серия “А” с тежко гостуване на вицешампиона Наполи.

Лестър от своя страна приключи с проверките и още следващият мач ще бъде първият официален за началото на сезон 2026/2027. В него “лисиците” посрещат Нортхамптън (8.8) в първия кръг на Карабао Къп.

Лестър оттук нататък трябва да спре свободното падане, което стартира през сезон 2022/2023, когато отборът изпадна от Премиър лийг и след кратко завръщане в елита “лисиците” се сринаха до третото ниво в английската футболна пирамида – Лига 1. Там те започват авантюрата си с гостуване на Нотс Каунти (15.8) в средата на месеца.

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