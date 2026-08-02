Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лестър
  3. Дженоа излъга Лестър в контрола

Дженоа излъга Лестър в контрола

  • 2 авг 2026 | 00:55
  • 80
  • 0
Дженоа излъга Лестър в контрола

Италианският елитен отбор Дженоа се наложи с минималното 1:0 срещу третодивизионния Лестър в мач от предсезонната подготовка на двата отбора. Единственото попадение в срещата вкара Лоренцо Коломбо в 69-ата минута, като и двата тима се намират в края на предсезонната си подготовка.

Срещата бе на "Кингс Пауър Стейдиъм" в Англия, но имаше не малко италиански фенове по трибуните на спортното съоръжение, които направиха такова шоу, каквото могат да направят само тифозите от Ботуша.

Дженоа предстои да се изправи срещу още един английски тим в лицето на Борнемут (4.8), а след това ще играе с новака в испанската Ла Лига Депортиво Ла Коруня (8.8). След това “грифоните” започват сезона в Серия “А” с тежко гостуване на вицешампиона Наполи.

Лестър от своя страна приключи с проверките и още следващият мач ще бъде първият официален за началото на сезон 2026/2027. В него “лисиците” посрещат Нортхамптън (8.8) в първия кръг на Карабао Къп.

Лестър оттук нататък трябва да спре свободното падане, което стартира през сезон 2022/2023, когато отборът изпадна от Премиър лийг и след кратко завръщане в елита “лисиците” се сринаха до третото ниво в английската футболна пирамида – Лига 1. Там те започват авантюрата си с гостуване на Нотс Каунти (15.8) в средата на месеца.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Чернев с половин час при победа на Ещрела срещу отбора на Роналдо

Чернев с половин час при победа на Ещрела срещу отбора на Роналдо

  • 1 авг 2026 | 22:40
  • 666
  • 0
Митов изгледа от пейката късен обрат на Абърдийн срещу вицешампиона

Митов изгледа от пейката късен обрат на Абърдийн срещу вицешампиона

  • 1 авг 2026 | 22:14
  • 1844
  • 0
Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

  • 1 авг 2026 | 21:09
  • 10664
  • 9
Брентфорд с рекорден за клуба трансфер

Брентфорд с рекорден за клуба трансфер

  • 1 авг 2026 | 20:49
  • 2518
  • 0
Чаби Алонсо е доволен за Мудрик и лекото наказание на клуба

Чаби Алонсо е доволен за Мудрик и лекото наказание на клуба

  • 1 авг 2026 | 20:20
  • 2040
  • 0
Тежка загуба на Рома в Кардиф

Тежка загуба на Рома в Кардиф

  • 1 авг 2026 | 20:14
  • 2001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 21265
  • 43
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 88369
  • 284
Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Неприятна новина за Левски от мача със Септември

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 33625
  • 52
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 42512
  • 16
Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 10581
  • 14
Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

  • 1 авг 2026 | 18:16
  • 17138
  • 13