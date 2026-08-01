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Един от най-великите алпинисти починал под лавина в Пакистан

  • 1 авг 2026 | 14:46
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Един от най-великите алпинисти починал под лавина в Пакистан

В събота компанията Elite Exped потвърди смъртта на известния британски алпинист от непалски произход Нирмал Нимсдай Пурджа, слагайки край на продължилата няколко дни неизвестност след опустошителната лавина на Броуд Пик (8047 м) в пакистанската планинска система Каракорум. Компанията потвърди също, че сред загиналите са доверените партньори и водачи на Пурджа – Пур Бахадур Гурунг, известен като Юкта, и Нима Шерпа. Други членове на експедицията също не са оцелели.

Нирмал Пурджа е в капан под лавина на пакистански връх
Нирмал Пурджа е в капан под лавина на пакистански връх

В свое изявление Elite Exped съобщи, че „с дълбока скръб и огромна болка“ потвърждава смъртта на Пурджа след лавината. Компанията изрази съболезнования към семействата, приятелите и близките на всички загинали и призова личното пространство на опечалените семейства да бъде уважено. Потвърждението дойде, след като издирвателната операция и действията по прибирането на телата бяха възобновени в събота. Те бяха прекратени за един ден заради тежките метеорологични условия и обилния снеговалеж.

Според Мингма Гялдже Шерпа, известен като Мингма Джи, който координира операцията, при огледите с дронове са открити телата на всички изчезнали алпинисти с изключение на пакистанския водач Сохаил Сакхи.

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„По време на огледа с дрон бяха забелязани телата на всички с изключение на Сохаил. Опитваме се да открием и неговото тяло, след което скоро ще започнем прибирането им“, заяви Мингма Джи пред The Tourism Times.

Той съобщи, че в петък две тела и човешки крак са били транспортирани до Скарду. Останалите тела все още се намират на мястото на лавината и очакват да бъдат прибрани.

Депутатът и съсобственик на Elite Exped Мингма Дейвид Шерпа пристигна по-рано в Пакистан, за да подпомогне издирвателната операция. Спасителите работят съвместно с военнослужещи от пакистанската армия, високопланински спасителни екипи и допълнително мобилизирани шерпи от администрацията на Гилгит-Балтистан.

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Наземни издирвателни екипи, ръководени от Мингма Джи и пакистанския алпинист Сирбаз Хан, провериха и местата, набелязани чрез разузнаването с дронове.

Трагедията се разигра в четвъртък, когато две лавини връхлетяха експедицията под Лагер III на Броуд Пик и пометоха най-малко 10 алпинисти. Предварителните въздушни огледи и сведенията от участващи в издирването алпинисти показваха, че шансовете да бъдат открити оцелели са практически нулеви.

Сред потвърдените жертви на лавината са Нирмал Пурджа, Пур Бахадур Юкта Гурунг и Нима Шерпа от Elite Exped; оманската алпинистка Надира Ал Харти, Гялу Шерпа и Нванг Тенду Шерпа от Seven Summit Treks; Кили Пемба Шерпа и китайският алпинист Ван Джун от Imagine Nepal Treks; както и пакистанският водач Сохаил Сакхи и неговата американска клиентка Малъри Гайс.

Операцията по прибирането на останалите жертви продължава, когато метеорологичните условия позволяват. В нея участват хеликоптери, дронове и наземни екипи, които работят в един от най-опасните високопланински райони за спасителни операции в Каракорум.

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