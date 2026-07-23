Калъмбъс Блу Джакетс поднови договора на вратаря си Джет Грийвс за още 3 години

Отборът от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Калъмбъс Блу Джакетс подписа нов договор с вратаря си Джет Грийвс за още три години, валиден до сезон 2028–29, който е и на стойност 15 милиона долара.

Сделката беше обявена в четвъртък от генералния мениджър Дон Уодел, който заяви: „Джет е вратар с силен морал, характер, талантлив и атлетичен, който се превърна във важна част от нашия хокеен клуб. Винаги сме имали намерение да сключим договор, който да гарантира, че той ще остане в Блу Джекетс, и сме изключително доволни, че успяхме да го направим.“

25-годишният Грийвс завърши миналия сезон с баланс 26-19-9 и средна стойност на допуснатите голове 2.60, като стана петият вратар в историята на клуба, постигнал 25 победи като титуляр в рамките на един сезон. Той записа две „сухи мрeжи“ без допуснат гол в 55 мача. Процентът му на спасени удари от 0,908 го постави на шесто място сред вратарите в НХЛ.

Грийвс е роден в Кеймбридж, Онтарио, и направи международния си дебют за Канада на Световното първенство тази година в Швейцария, а също така влезе в НХЛ в края на сезон 2022-23.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)