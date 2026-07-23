Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Калъмбъс Блу Джакетс поднови договора на вратаря си Джет Грийвс за още 3 години

Калъмбъс Блу Джакетс поднови договора на вратаря си Джет Грийвс за още 3 години

  • 23 юли 2026 | 20:59
  • 275
  • 0
Калъмбъс Блу Джакетс поднови договора на вратаря си Джет Грийвс за още 3 години

Отборът от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Калъмбъс Блу Джакетс подписа нов договор с вратаря си Джет Грийвс за още три години, валиден до сезон 2028–29, който е и на стойност 15 милиона долара.

Сделката беше обявена в четвъртък от генералния мениджър Дон Уодел, който заяви: „Джет е вратар с силен морал, характер, талантлив и атлетичен, който се превърна във важна част от нашия хокеен клуб. Винаги сме имали намерение да сключим договор, който да гарантира, че той ще остане в Блу Джекетс, и сме изключително доволни, че успяхме да го направим.“

25-годишният Грийвс завърши миналия сезон с баланс 26-19-9 и средна стойност на допуснатите голове 2.60, като стана петият вратар в историята на клуба, постигнал 25 победи като титуляр в рамките на един сезон. Той записа две „сухи мрeжи“ без допуснат гол в 55 мача. Процентът му на спасени удари от 0,908 го постави на шесто място сред вратарите в НХЛ.

Грийвс е роден в Кеймбридж, Онтарио, и направи международния си дебют за Канада на Световното първенство тази година  в Швейцария, а също така влезе в НХЛ в края на сезон 2022-23.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

(В материала има продуктово позициониране)

Още от Зимни спортове

Патрик Кейн се завърна в състава на Чикаго Блекхоукс

Патрик Кейн се завърна в състава на Чикаго Блекхоукс

  • 23 юли 2026 | 17:35
  • 540
  • 0
Далас Старс ще задържи нападателя Джейсън Робъртсън

Далас Старс ще задържи нападателя Джейсън Робъртсън

  • 22 юли 2026 | 10:24
  • 618
  • 0
Кралицата на алпийските ски поздрави Испания за световната титла

Кралицата на алпийските ски поздрави Испания за световната титла

  • 21 юли 2026 | 09:57
  • 6404
  • 4
Конър МакМайкъл подписа шестгодишен договор със Сейнт Луис Блус

Конър МакМайкъл подписа шестгодишен договор със Сейнт Луис Блус

  • 17 юли 2026 | 12:50
  • 688
  • 0
Уинипег Джетс поднови договора на нападателя Коул Перфети

Уинипег Джетс поднови договора на нападателя Коул Перфети

  • 16 юли 2026 | 10:49
  • 647
  • 0
Стадионът на футболния Шалке 04 отново ще приеме мач от Световното първенство по хокей на лед

Стадионът на футболния Шалке 04 отново ще приеме мач от Световното първенство по хокей на лед

  • 16 юли 2026 | 04:24
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 94721
  • 532
Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

  • 23 юли 2026 | 21:30
  • 21863
  • 39
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 16901
  • 22
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 41823
  • 49
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 9077
  • 8
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 25954
  • 29