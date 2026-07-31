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39-годишен бивш вратар загуби битката с тежко заболяване

  • 31 юли 2026 | 16:18
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39-годишен бивш вратар загуби битката с тежко заболяване

На 39-годишна възраст почина бившият вратар от Континенталната хокейна лига (КХЛ) Алексей Муригин, който се бореше с онкологично заболяване, информира руският спортен сайт Чемпионат.

Тъжната вест беше съобщена от пресслужбата на хабаровския клуб Амур, където Муригин прекарва значителна част от кариерата си.

"Днес спря да бие сърцето на нашия съгражданин, възпитаник на хабаровския хокей, отличен вратар и прекрасен човек – Алексей Муригин", се казва в съобщението на клуба.

"Алексей изигра 168 мача за Амур в елита и беше ключова част от "онзи" отбор на Хану Йортика. В състава на Локомотив той постави рекорд в КХЛ за най-много "сухи" мачове. След края на състезателната си кариера премина към треньорска дейност", пише Амур.

От клуба подчертават и човешките му качества: "По-важно от спортните постижения е, че сред всички колеги и фенове Алексей се ползваше с огромно уважение като голям професионалист, добър и почтен човек, винаги готов да помогне. През последните години той се бореше с тежко заболяване, проявявайки твърдост и несломим характер. За нещастие, болестта се оказа по-силна", продължава съобщението за тъжната вест.

"Той беше само на 39 години. Скърбим заедно с целия руски хокей и жителите на Хабаровск. Изказваме искрени съболезнования на всички роднини и близки на Алексей, на съпругата му Ксения и на дъщерите му Мелитина, Варвара и Анисия", завършва изявлението.

През 2019 г. Муригин е диагностициран с високодиференциран плоскоклетъчен рак на сливиците. Тогава спортистът успява да пребори болестта и дори да възобнови кариерата си, но за съжаление заболяването се завръща.

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