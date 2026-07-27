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Татяна Навка съди ЕС за над 2 милиона евро

  • 27 юли 2026 | 16:12
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Татяна Навка съди ЕС за над 2 милиона евро

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка и съпруга на прессекретаря на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков заведе дело в Съда на Европейския съюз. Тя настоява за отмяна на наложените ѝ санкции и изплащане на компенсации в размер на над 2 милиона евро. Информацията за иска беше публикувана в Официалния вестник на ЕС.

Санкциите срещу Навка бяха въведени през 2022 г. след началото на пълномащабната война в Украйна. Причината е връзката ѝ с „лице, подкрепящо действия, които застрашават териториалната цялост на Украйна“. Като допълнителен мотив от ЕС посочиха, че Навка е съсобственик на компании и недвижими имоти в анексирания през 2014 г. украински черноморски полуостров Крим.

В исковата си молба бившата фигуристка твърди, че Съветът на ЕС не е имал достатъчно основания да я включи в „черния списък“. В документа е подчертано, че ограниченията нарушават правото ѝ на човешко достойнство, както и правото на зачитане на семейния живот по отношение на нея и децата ѝ. Като обезщетение за материални щети Навка изисква близо 135 000 евро, а за морални вреди – над 1,9 милиона евро.

Искът на Навка е постъпил в Съда на ЕС в края на май, заедно с подобни дела от милиардера Роман Троценко и певицата Полина Гагарина. Санкциите оспорва и жена с фамилия Игнатова, за която се предполага, че е съпруга или доведена дъщеря на Сергей Чемезов, ръководител на държавната корпорация „Ростех“.

И двете са под санкциите на ЕС от 2022 г. и притежават значителни активи. В последната налична декларация на съпругата на Чемезов годишният ѝ доход е около 24 милиона долара. Анастасия Игнатова пък притежава активи за стотици милиони долари чрез офшорни структури, включително 85-метровата яхта „Valerie“ на стойност около 140 милиона долара.

Песков и Навка се запознаха през 2010 г., а през 2014 г. се ражда дъщеря им Надежда. Година по-късно двойката сключва брак в луксозен хотел в Сочи. Списание Forbes определи Песков и Навка като едно от най-богатите семейства в Кремъл. Разходите на семейството многократно са били обект на разследвания от Фонда за борба с корупцията на Алексей Навални.

Самият Песков обяснява покупките на скъпи имоти и разходите за почивки с високите доходи на съпругата си, написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".

Татяна Навка е олимпийска шампионка по фигурно пързаляне от Зимните олимпийски игри в Торино през 2006 г.. Тя печели златния медал при танцовите двойки в партньорство с Роман Костомаров.

novini.bg

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