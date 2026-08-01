Руската фигуристка Камила Валиева ще се присъедини към тренировъчния лагер на френския хореограф Беноа Ришо, съобщи пред ТАСС нейният треньор Светлана Соколовская. Ришо вече е поставил кратката програма на рускинята.
“След Кисловодск Камила отлетя при Беноа - това е нашият тренировъчен план. За да усъвършенстваме програмата си и да споделим опит“, каза Соколовская.
“Камила се нуждае от това сега. Алексей Мишин ще бъде там - обадих му се и го помолих да предложи всякакви съвети и препоръки, които сметне за необходими. В контакт сме с Беноа“, добави тя.
20-годишната Валиева реши да се върне във фигурното пързаляне, след като изтърпя четиригодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила. Тя получи официално разрешение да поднови тренировки на 25 октомври 2025-а.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google