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Камила Валиева ще се присъедини към тренировъчния лагер на френския хореограф Беноа Ришо

  • 1 авг 2026 | 16:42
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Камила Валиева ще се присъедини към тренировъчния лагер на френския хореограф Беноа Ришо

Руската фигуристка Камила Валиева ще се присъедини към тренировъчния лагер на френския хореограф Беноа Ришо, съобщи пред ТАСС нейният треньор Светлана Соколовская. Ришо вече е поставил кратката програма на рускинята.

“След Кисловодск Камила отлетя при Беноа - това е нашият тренировъчен план. За да усъвършенстваме програмата си и да споделим опит“, каза Соколовская.

“Камила се нуждае от това сега. Алексей Мишин ще бъде там - обадих му се и го помолих да предложи всякакви съвети и препоръки, които сметне за необходими. В контакт сме с Беноа“, добави тя.

20-годишната Валиева реши да се върне във фигурното пързаляне, след като изтърпя четиригодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила. Тя получи официално разрешение да поднови тренировки на 25 октомври 2025-а.

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