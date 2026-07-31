Нирмал Пурджа е в капан под лавина на пакистански връх

Световноизвестният непалски алпинист Нирмал Пурджа, бивш военнослужещ от британските специални сили, е сред десетимата катерачи, попаднали в смъртоносна лавина на връх Броуд Пик в Пакистан. Спасителите съобщиха в петък, че са открити четири тела и въпреки тежките метеорологични условия се полагат усилия те да бъдат извадени.

Проследяващите устройства, носени от алпинистите, са отчели рязка загуба на височина, което предполага, че групата е била пометена от лавина. След първоначалното бързо спускане обаче устройството на Пурджа е променило местоположението си.

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В изявление на Алпийския клуб на Пакистан се посочва, че лавина е връхлетяла групата около обяд в четвъртък.

„След лавината цялата група е извън комуникация“, се казва още в съобщението, докато спасителни екипи са били мобилизирани в Пакистан и Непал. „Полагат се всички възможни усилия за осигуряване на хеликоптерна подкрепа и мобилизиране на всички налични спасителни ресурси при първа възможност, в зависимост от метеорологичните и оперативните условия.“

Бизнес партньорът на Пурджа Мингма Гябу Шерпа, който е и депутат в Камарата на представителите на Непал, заяви, че данните показват продължаващо движение на проследяващото устройство на Пурджа след първоначалния инцидент.

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„Първоначално изглеждаше, че е бил повлечен надолу по склона от лавината“, заяви той пред непалския новинарски сайт Kantipur. „Но след точката, на която проследяването беше спряло, изглежда, че местоположението отново се е променило.“

Мингма добави, че един пакистански и един непалски алпинист са тръгнали по суша към предполагаемото място на лавината, за да проверят информацията, че позицията на един от катерачите се намира близо до подножието на планината.

„Получихме информация, че местоположението на един човек изглежда е близо до подножието на планината. Спасителен екип е изпратен там, за да провери това“, каза той.

Следващата цел на Нирмал Пурджа е зимно изкачване на К2

Мингма подчерта, че няма никаква информация за състоянието на Пурджа, а единствено че местоположението на проследяващото му устройство се е променило.

Пурджа, известен още като Нимс Дай, влезе в историята през 2019 година, след като изкачи всичките 14 върха в света с височина над 8000 метра за малко повече от шест месеца, подобрявайки предишния рекорд с няколко години.

По-късно той поведе първия отбор, достигнал през зимата върха на К2, втората по височина планина в света – изключително престижно постижение в алпинизма.

При лични срещи Пурджа прави силно впечатление със своята увереност и вяра в собствените сили. Бързата поредица от изкачвания на най-високите планини в света демонстрира физическата му мощ и таланта му за логистична организация. Той използва постиженията си и за да покаже уменията на непалските алпинисти, които според него често остават недооценени.

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Популярността му нарасна допълнително след участието му в документален филм на Netflix от 2021 година, посветен на опита му. Предишният рекорд за изкачване на всичките 14 осемхилядници беше седем години. Постижението на Пурджа беше подобрено през 2023 година.

Пурджа е ръководел експедиция на своята компания Elite Exped на Броуд Пик, дванадесетия по височина връх в света, който се издига на 8047 метра, когато е паднала лавината.

В четвъртък Алпийският клуб на Пакистан е получил „дълбоко обезпокоителни“ информации, че лавина е ударила групата.

В експедицията участват петима непалски алпинисти, както и граждани на Съединените щати, Пакистан, Оман и Китай. Вицепрезидентът на клуба Карар Хайдри заяви, че част от групата е бил и още един чуждестранен алпинист.

„Клубът се моли за безопасността и успешното спасяване на всички алпинисти и изразява съпричастност към техните семейства и международната алпинистка общност в този труден момент“, се казва в изявлението.

Пурджа е използвал допълнителен кислород при изкачванията си, като е оправдавал решението си с огромния мащаб на предизвикателството, което си е поставил.

Той постъпва в британската армия през 2003 година, а през 2009 година става част от Кралската морска пехота.

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