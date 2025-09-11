Популярни
Една от жертвите оттегли обвиненията си срещу играч на Реал Мадрид

Футболистът на Реал Мадрид Раул Асенсио, който е заплашен от две години и половина затвор, чу и една добра новина. Младият защитник е обвинен в две престъпления срещу неприкосновеността на личния живот на две момичета, участвали в доброволен сексуален контакт. Сега обаче едно от момичета заяви, че е оттеглила обвиненията си срещу него, съобщава “Ел Партисадо де Копе”.

Става дума за скандален случай от лятото на 2023 година, когато Раул и още трима младоци от школата на Реал завели две момичета на плаж на Гран Канария. Там те наели частно сепаре, в което нещата преминали към групов секс. Въпросният Асенсио единствен не участвал в оргията, но пък тайно заснемал случващото се с телефона си. После клипчето започнало да се разпространява чрез приложението WhatsAрр, докато за него не разбрало едно от момичетата. Последвал сигнал в полицията, която се задейства и дори арестува играчите. По това време едно от момичетата е на 16 години, а другото - на 18 години.

Раул Асенсио е обект на преследване от закона, защото е разпращал въпросното клипче на свои приятели чрез различни платформи за комуникация.

По неясна причина, сега едно от момичетата - по-голямата, каза, че му прощава и оттегля жалбата си срещу него. Тя обаче не прави същото спрямо останалите трима футболисти - Андрес Гарсия и Хуан Родригес и Феран Руис.

Остава в сила обаче жалбата срещу Асенсио от другата млада дама.

