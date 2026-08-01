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Росен Крумов за свършеното и целите на ОФК Костинброд

  • 1 авг 2026 | 07:53
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Росен Крумов за свършеното и целите на ОФК Костинброд

ОФК Костинброд финишира в златната среда на последния сезон на Югозападната Трета лига.

Росен Крумов, председател на УС на клуба, коментира пред Sportal.bg готовността на отбора за предстоящата кампания.

„Свършихме доста, но има и още работа. Извършихме селекция. В хода на първенството ще се види до колко е качествена. Целта ни е да сме на челните места в класирането. Много е важно как ще стартираме, защото програмата ни в началото е доста трудна. Ще е интересно. Силите са изравнени. Пет, шест отбора се открояват и ще се борят за челните позиции“.

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