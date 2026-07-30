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Феновете на Кливланд чакат с нетърпение "новия крал в града"

  • 30 юли 2026 | 17:41
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Феновете на Кливланд чакат с нетърпение "новия крал в града"

След като стана ясно, че ЛеБрон Джеймс избра Филаделфия вместо завръщане в Охайо, феновете на Кливланд Кавалиърс получиха нова звезда на външните позиции. Хърватският национал Марио Хезоня подписа договор с Кавс и веднага след пристигането си стана една от основните теми в града.

Въпреки че все още не е изиграл и минута с новия си екип, бившият ас на Реал Мадрид вече получи голяма чест. На една от стените в Кливланд се появи стенопис с неговия лик и надпис "Новият крал в града", с което феновете му пожелаха добре дошъл.

За 31-годишния хърватски баскетболист това е завръщане на голямата сцена. В първия си престой в НБА (2015–2020 г.), когато беше избран под номер 5 в драфта, той изигра 330 мача с екипите на Орландо, Ню Йорк и Портланд, със средни показатели от 6,9 точки и 3,1 борби за 18,5 минути на паркета.

След напускането на САЩ, Хезоня се завърна в Европа, където се утвърди като едно от водещите крила в Евролигата. Играейки за Панатинайкос, УНИКС и след това Реал Мадрид, с който спечели и шампионската титла на Евролигата, в елитната европейска надпревара той записваше средно по 11,8 точки и 4,4 борби на мач.

Неговите изяви в Реал привлякоха вниманието на ръководството на Кливланд, което му предложи едногодишен договор на стойност 2,8 милиона долара. Въпреки че напускането на Джеймс в посока Сиксърс промени плановете на франчайза, Кавалиърс вярват, че зрял и завършен като играч Хезоня ще донесе необходимата стрелкова дълбочина през предстоящия сезон.

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Снимки: Gettyimages

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