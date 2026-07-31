Спартак Плевен обяви първото си попълнение за новия сезон

Спартак Плевен обяви първото си ново лятно попълнение за предстоящия сезон. Това е гардът-крило Александър Матушев.

"БК Спартак Плевен представя първото си ново попълнение за сезон 2026/27 – Александър Матушев.

С височина 197 см и тегло 90 кг, той се присъединява към представителния ни отбор в началото на един специален сезон за клуба – 80 години традиция, характер и Европейски амбиции!

Добре дошъл в Спартак, Сашо! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи пред вярната плевенска публика", пише Спартак на официалната си страница във Фейсбук.

"26-годишният Александър в висок 197 см, играе на позициите стрелящ гард и леко крило. Роден в Ямбол, той преминава през школата на местния клуб, а в кариерата си защитава цветовете на Ямбол, Академик Пловдив и Берое. През изминалия сезон в НБЛ записва средно 12.6 точки, 2.2 борби и 1.3 асистенции на мач", посочват още плевенчани.

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Снимки: Sportal.bg