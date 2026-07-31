Бивша НБА звезда поема собствеността на баскетболния Монако

Очаква се Монако да получи одобрение за участие във френското първенство за сезон 2026/27 под ръководството на нов собственик в лицето на бившия участник в Мача на звездите в НБА Джамал Машбърн. Бюджетът на клуба обаче ще бъде драстично намален до около 12,5 милиона евро.

Според френското издание "Екип", шампионите на Франция са представили финалните документи, изискани от Апелативната камара на Френската баскетболна федерация. Сред тях е и банкова гаранция, оценена на приблизително 7 милиона евро.

Освен ако не настъпи неочакван обрат в последния момент, се очаква ревизираният план да бъде одобрен в петък, което ще осигури мястото на Монако в "Бетклик Елит" за следващия сезон.

Първоначално, на 3 юли, на Монако беше отказано участие в професионалните състезания на Франция от страна на финансовия регулатор ДНЦЦГ. Причината беше, че икономическите гаранции на клуба не бяха счетени за достатъчни.

Оригиналното предложение, водено от Машбърн и група американски инвеститори, включваше прогнозен бюджет между 10 и 12,5 милиона евро, но тогава беше счетено за твърде нестабилно.

Впоследствие Монако получи допълнително време, за да финализира пакета за придобиване и да предостави допълнителни доказателства, че новата собственическа група може да финансира клуба устойчиво. Финалната банкова гаранция беше един от основните документи, необходими за успеха на обжалването.

Очаква се придобиването да бъде завършено чрез "Хелън Холдингс" – инвестиционен фонд и семеен офис, основан от Машбърн. "Хелън Холдингс" и преди е инвестирал в европейски спортни и инфраструктурни проекти, като през януари 2026 г. се присъедини като партньор към платформата за инвестиции и управление на спортни съоръжения "Некстстейдж".

Предвижда се Машбърн да бъде централната фигура в новия проект на Монако, докато изпълнителният директор Олексий Йефимов ще запази поста си и ще ръководи прехода на клуба към новата ера. Сделката ще сложи край на периода на Алексей Фьодоричев като собственик и финансов благодетел на Монако, започнал през януари 2022 г. Съобщава се, че той се е съгласил да продаде акциите си като част от преструктурирането.

Новата собственическа група се готви да оперира със значително намален бюджет. След като през сезон 2025/26 г. Монако похарчи над 38 милиона евро, очакваният оперативен бюджет при Машбърн ще бъде около 12,5 милиона евро. Това намаление ще наложи на клуба да приеме различен спортен модел след няколко сезона, в които разполагаше с един от най-скъпите състави в европейския баскетбол.

Монако вече загуби няколко ключови играчи от миналогодишния си отбор, докато финансовата несигурност продължаваше през лятото. Клубът също така беше преместен от Евролигата в ЕвроКъп след пет последователни участия в плейофите на най-силния европейски турнир. Монегаските са един от съперниците на българския шампион Балкан в Група D на ЕвроКъп.

Очаква се и държавата Монако да се включи по-пряко в организацията. Княжеството помогна на клуба да завърши миналия сезон, като му предостави значителна краткосрочна финансова подкрепа. Според информации държавната помощ е надхвърлила 16 милиона евро, а предишни оценки за общата финансова подкрепа и непогасени задължения на Монако бяха дори по-високи.

Съобщава се, че правителството не възнамерява да оказва незабавен натиск върху клуба за изплащане на цялата сума и в крайна сметка може да придобие дял от собствеността. Подобно споразумение би дало на Княжеството официален глас в управлението на Монако, като същевременно осигури допълнителна стабилност заедно с инвестиционната група на Машбърн.

Кой е Джамал Машбърн?

Машбърн е избран от Далас Маверикс под номер четири в драфта на НБА през 1993 г. след колежанската си кариера в Кентъки. Високото 203 сантиметра крило прекарва 12 сезона в лигата с екипите на Маверикс, Маями Хийт, Шарлът Хорнетс и Ню Орлиънс Хорнетс, записвайки средни показатели от 19,1 точки, 5,4 борби и 4,0 асистенции.

Най-добрият му сезон е през 2002/03 г., когато записва средно по 21,6 точки, 6,1 борби и 5,6 асистенции за Ню Орлиънс. Тогава той печели единственото си участие в Мача на звездите и е избран в третия най-добър отбор на НБА.

Хронични проблеми с коляното в крайна сметка слагат край на състезателната му кариера, но след като напуска баскетбола, Машбърн се превръща в успешен предприемач. Неговото бизнес портфолио включва франчайзи на ресторанти, автокъщи, недвижими имоти и други инвестиции.

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