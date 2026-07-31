Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

  • 31 юли 2026 | 15:47
  • 233
  • 0
Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

Партизан официално подсили гардовата си линия с привличането на Кайл Олман. Сръбският гранд обяви, че 28-годишният баскетболист е подписал двегодишен договор, след като прекара миналия сезон в турския Тюрк Телеком.

Олман си спечели място в идеалния отбор на ЕвроКъп, след като помогна на турския клуб да достигне до полуфиналите в надпреварата. Сега той ще направи крачка напред в кариерата си, като за първи път ще играе в Евролигата.

През кампания 2025/26 г. Олман се утвърди като един от най-важните играчи по периметъра за Тюрк Телеком. Високият 1.91 метра гард записа средно по 14.3 точки, 3.6 асистенции и 2.4 борби в 18 мача в Еврокъп през миналия сезон, постигайки коефициент на полезно действие от 16.1. Той също така демонстрира отлична стрелба, реализирайки 48% от опитите си от тройката.

Способността му да създава сам възможности за стрелба, да атакува коша и да действа като втори плеймейкър би трябвало да даде на Партизан още една опция и на двете гардови позиции. Рекордът в кариерата на Олман в Еврокъп е 30 точки, като той е записвал и 14 асистенции в един мач.

Въпреки че Олман има богата кариера в европейския баскетбол, преминаването му в Партизан ще му предостави първата възможност да се състезава в Евролигата.

Той започва професионалния си път в гръцкия Лаврио, преди да се присъедини към ВЕФ Рига, където печели латвийското първенство и натрупва опит в европейските турнири. Впоследствие Олман играе за Париж, Дарушафака и Бешикташ, преди да премине в Тюрк Телеком. Опитът му в Еврокъп включва 60 мача (28 като титуляр) с екипите на Париж, Бешикташ и Тюрк Телеком.

Роденият в Бруклин гард постепенно се разви като надежден реализатор и организатор на играта. Олман също така е национал на Черна гора, след като получи гражданство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

  • 30 юли 2026 | 18:03
  • 1695
  • 0
Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

  • 30 юли 2026 | 12:47
  • 980
  • 0
Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

  • 30 юли 2026 | 11:05
  • 811
  • 1
Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

  • 30 юли 2026 | 10:38
  • 1034
  • 0
Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

  • 28 юли 2026 | 16:27
  • 1405
  • 0
Партизан подписа с американско тежко крило

Партизан подписа с американско тежко крило

  • 28 юли 2026 | 15:52
  • 811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 10805
  • 26
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 9614
  • 19
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 41795
  • 86
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 47702
  • 73
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 23927
  • 18
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 9805
  • 2