Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

Партизан официално подсили гардовата си линия с привличането на Кайл Олман. Сръбският гранд обяви, че 28-годишният баскетболист е подписал двегодишен договор, след като прекара миналия сезон в турския Тюрк Телеком.

Олман си спечели място в идеалния отбор на ЕвроКъп, след като помогна на турския клуб да достигне до полуфиналите в надпреварата. Сега той ще направи крачка напред в кариерата си, като за първи път ще играе в Евролигата.

През кампания 2025/26 г. Олман се утвърди като един от най-важните играчи по периметъра за Тюрк Телеком. Високият 1.91 метра гард записа средно по 14.3 точки, 3.6 асистенции и 2.4 борби в 18 мача в Еврокъп през миналия сезон, постигайки коефициент на полезно действие от 16.1. Той също така демонстрира отлична стрелба, реализирайки 48% от опитите си от тройката.

Kajl Olmen je novo pojačanje Parnog valjka! Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.⚫️⚪️



Igrač rođen drugog septembra 1997. godine u Bruklinu, priključuje se Partizanu Mozzart Bet nakon sezone u… pic.twitter.com/lBO228OSTa — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 31, 2026

Способността му да създава сам възможности за стрелба, да атакува коша и да действа като втори плеймейкър би трябвало да даде на Партизан още една опция и на двете гардови позиции. Рекордът в кариерата на Олман в Еврокъп е 30 точки, като той е записвал и 14 асистенции в един мач.

Въпреки че Олман има богата кариера в европейския баскетбол, преминаването му в Партизан ще му предостави първата възможност да се състезава в Евролигата.

Той започва професионалния си път в гръцкия Лаврио, преди да се присъедини към ВЕФ Рига, където печели латвийското първенство и натрупва опит в европейските турнири. Впоследствие Олман играе за Париж, Дарушафака и Бешикташ, преди да премине в Тюрк Телеком. Опитът му в Еврокъп включва 60 мача (28 като титуляр) с екипите на Париж, Бешикташ и Тюрк Телеком.

Роденият в Бруклин гард постепенно се разви като надежден реализатор и организатор на играта. Олман също така е национал на Черна гора, след като получи гражданство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago