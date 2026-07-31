Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България с два отбора на турнира Словения Бол

България с два отбора на турнира Словения Бол

  • 31 юли 2026 | 15:59
  • 196
  • 0
България с два отбора на турнира Словения Бол

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнира Словения Бол. Срещите при момичетата ще бъдат от 5 до 9 август в Словени градец, докато тези при момчетата от 12 до 16 август в същия град.

Тимът ни при момичета до 14 години ще бъде воден от Радомир Стоянов и Теодора Петрова, докато този при момчетата - от треньорите Николай Николов и Милен Костов.

Българският състав при момичетата ще бъде в Група B на турнира, заедно с Хърватия, Унгария и Румъния. Първият им мач ще бъде на 5 август от 16:15 ч. срещу Унгария. Ден по-късно нашите ще излязат срещу Хърватия от 14:00 ч. На 7 август те ще спорят с Румъния от 14:00 ч.

Момчетата до 14 г. пък попаднаха в Група А на Словения Бол, където ще премерят сили с Унгария, Полша и домакина Словения. Участието си в надпреварата те ще започнат със среща срещу Полша на 12 август от 14:00 ч. Ден по-късно, от 16:15 ч. България ще играе срещу Унгария. На 14 август от 18:30 ч. за селекцията ни предстои и сблъсък със Словения.

Колаж: БФБаскетбол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Без мач на НБА в Близкия Изток за първи път от пет години

Без мач на НБА в Близкия Изток за първи път от пет години

  • 31 юли 2026 | 04:56
  • 1521
  • 0
Юношите на България не оказаха съпротива на Сърбия

Юношите на България не оказаха съпротива на Сърбия

  • 30 юли 2026 | 18:26
  • 1954
  • 2
Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

  • 30 юли 2026 | 18:03
  • 1695
  • 0
Феновете на Кливланд чакат с нетърпение "новия крал в града"

Феновете на Кливланд чакат с нетърпение "новия крал в града"

  • 30 юли 2026 | 17:41
  • 1518
  • 0
Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

  • 30 юли 2026 | 17:10
  • 1729
  • 0
Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

  • 30 юли 2026 | 16:22
  • 3959
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 10831
  • 26
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 9718
  • 19
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 41827
  • 86
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 47735
  • 73
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 23954
  • 18
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 9819
  • 2