България с два отбора на турнира Словения Бол

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнира Словения Бол. Срещите при момичетата ще бъдат от 5 до 9 август в Словени градец, докато тези при момчетата от 12 до 16 август в същия град.

Тимът ни при момичета до 14 години ще бъде воден от Радомир Стоянов и Теодора Петрова, докато този при момчетата - от треньорите Николай Николов и Милен Костов.

Българският състав при момичетата ще бъде в Група B на турнира, заедно с Хърватия, Унгария и Румъния. Първият им мач ще бъде на 5 август от 16:15 ч. срещу Унгария. Ден по-късно нашите ще излязат срещу Хърватия от 14:00 ч. На 7 август те ще спорят с Румъния от 14:00 ч.

Момчетата до 14 г. пък попаднаха в Група А на Словения Бол, където ще премерят сили с Унгария, Полша и домакина Словения. Участието си в надпреварата те ще започнат със среща срещу Полша на 12 август от 14:00 ч. Ден по-късно, от 16:15 ч. България ще играе срещу Унгария. На 14 август от 18:30 ч. за селекцията ни предстои и сблъсък със Словения.

Колаж: БФБаскетбол

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