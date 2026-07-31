Селекцията на Локо Пловдив продължава с американско крило

Сребърният медалист в Sesame НБЛ и в турнира за Купата на България Локомотив Пловдив се подсили с още един американски баскетболист. От клуба обявиха трансфера на крилото-център Сайкуон Джеймисън.

28-годишният баскетболист пристига от австрийския Райфайзен Флайърс Велс, където през изминалия сезон записва средно по 9.1 точки и 10.6 борби на мач, като реализира 63.4% от стрелбата си от игра.

Преди да пристигне в Австрия, Джеймисън трупа професионален опит във Великобритания, Финландия и Португалия след колежанската си кариера в Джаксънвил Долфинс в родината си.

"Пожелаваме на Сайкуон здраве, успешен сезон и много победи с екипа на БК Локомотив Пловдив", написаха от клуба на официалната си страница във Фейсбук.

До момента "смърфовете" обявиха входящите трансфери на още двама американци - Остин Патерсън и Айзея Томпсън. В същото време Локо се раздели с три от звездите си от миналата година - Кхалил Милър, Грант Сингълтън и Шоу Андерсън.

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Снимки: Imago