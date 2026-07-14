Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Завършването на стадион "Българска армия" приближава своя край с всеки изминал ден. От последните кадри, заснети с дрон в Борисовата градина, се вижда, че поставянето на седалките напредва, като в сектор "В" вече е оформен надписът "ЦСКА", какъвто имаше и на старото съоръжение на "червените".

ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

В секторите "А" и "Б" също се забелязва прогрес относно монтирането на седалки, а вървят и дейностите около оформянето на прилежащите площи около "Армията", включително билетния център, който ще се намира на мястото на някогашните каси. Очаква се 31-кратните шампиони да открият своя обновен дом със специален шоу-мач през септември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google