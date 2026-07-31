Радукану не попадна в състава за "Били Джийн Кинг къп"

Ема Радукану не попадна в състава на Великобритания за финалите на турнира „Били Джийн Кинг Къп“ през септември в Китай.

Британската №1 бе най-значимата отсъстваща от отбора на капитана Ан Кийотавонг, в който бяха избрани Кейти Бултър, Хариет Дарт, Мика Стойсавлевич и Джоди Бърадж.

Край на съмненията, Радукану се оттегли и няма да играе на “свещената трева”

Радукану не е играла от 14 юни, когато постигна най-доброто си представяне на трева в кариерата, достигайки до финала на турнира в „Куинс“, преди сезонът ѝ да бъде прекъснат заради контузия.

Впоследствие 23-годишната тенисистка бе принудена да се оттегли от „Уимбълдън“ заради стрес фрактура в долната част на десния крак и вече шест седмици не е участвала в официален мач.

Макар това да не е потвърдено официално, изглежда, че възстановяването на Радукану ѝ е попречило да получи възможност да играе на финалите на „Били Джийн Кинг Къп“ в Шънджън. Тя обаче не бе включена и при победата на Великобритания срещу Австралия в квалификациите през април, въпреки че тогава беше здрава.

Съществува възможност по-близо до началото на турнира към състава да бъде добавена пета състезателка. Надпреварата ще се проведе от 22 до 27 септември.

Проблемите с физическото състояние пораждат нови съмнения относно участието на Радукану на US Open – турнира, който тя сензационно спечели през 2021 година. Надпреварата започва на 30 август и ще бъде излъчвана пряко по Sky Sports.

Отсъствието ѝ от състава идва година след като Радукану се оттегли от британския отбор за „Били Джийн Кинг Къп“, за да участва на турнира от календара на WTA в Корея.

Без Радукану Великобритания победи Япония и достигна до трети пореден полуфинал, където бе елиминирана от Съединените щати.

Участието на Великобритания през 2026 година започва с четвъртфинал срещу 11-кратния шампион Чехия. Победителят ще се изправи на полуфиналите срещу Испания или Казахстан.

Защитаващият титлата си отбор на Италия започва срещу Китай, а Украйна и Белгия ще се срещнат в другия четвъртфинал от тази половина на схемата.

„Голямо постижение е, че отново достигнахме до финалите на „Били Джийн Кинг Къп“, и сега обявявам първоначалния състав на Великобритания“, заяви капитанът Кийотавонг пред официалния сайт на Британската тенис асоциация.

„Радвам се, че мога да избера Кейти Бултър, която знае какво е да поемеш отговорност в подобни моменти, както и трите състезателки, които играха с толкова много сърце и смелост при изненадващата победа над Австралия по-рано тази година – Хариет Дарт, Мика Стойсавлевич и Джоди Бърадж.

Чехия ще бъде изключително труден първи съперник, но аз и тенисистките вярваме в шансовете си, тъй като имаме много добър баланс в последните издания на финалите.“

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