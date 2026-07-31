Девойките на България до 16 г. загубиха от Кипър

Националният отбор на България за девойки до 16 години загуби от Кипър с 1:2 победи във втората си среща на турнира от Европейската отборна купа в Сен-Валери-ан-Ко (Франция).

Така утре българките ще играят срещу Португалия за седмото място в турнира.

Илина Илиева спечели срещата си на сингъл с 6:1, 6:4, а след това Рая Маркова отстъпи с 6:4, 3:6, 3:6. В мача на двойки Мелани Стоичкова и Илина Илиева загубиха драматично с 6:1, 6:7(2), 10:12.

България е в състав: Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора), Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София) и Мелани Стоичкова (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София), с капитан Цвети Иванова.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google