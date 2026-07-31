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Девойките на България до 18 г. допуснаха поражение от Унгария

  • 31 юли 2026 | 10:53
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Девойките на България до 18 г. допуснаха поражение от Унгария

Националният отбор на България за девойки до 18 години загуби от Унгария с 1:2 победи на турнира от Европейската отборна купа в Анкара (Турция). Българките победиха Великобритания в първата си среща и днес ще играят срещу домакините от Турция за класиране на финалите на най-добрите осем отбора в Европа.

Елеонора Тонева загуби първата среща на сингъл с 4:6, 3:6, но след това Валерия Гърневска изравни резултата след успех с 6:3, 7:6(3). В мача на двойки Гърневска и Тонева отстъпиха с 2:6, 2:6.

България е в състав: Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК „Барокко Спорт", гр. София) и Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София), с капитан Венцислав Чолаков.

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