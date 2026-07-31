Шелтън оцеля в трилър срещу Юмбер във Вашингтон

Световният номер 8 Бен Шелтън продължи силния си старт на северноамериканските турнири на твърди кортове, след като в четвъртък вечер на „Мубадала Ди Си Оупън“ направи обрат срещу Юго Юмбер. Американецът се наложи с 6:7(5), 6:3, 6:4 в драматичен мач, продължил два часа и 27 минути.

„Пристрастен съм към такива неща: да играя в подобна атмосфера и в такива мачове, заяви Шелтън. - Атмосферата във Вашингтон е сто процента една от най-добрите в тениса.“

Срещата бе олицетворение на това защо Шелтън обича да играе пред родна публика и защо често показва най-добрия си тенис по това време на годината. Американецът черпеше енергия от феновете през цялата вечер, за да отблъсне упоритите опити на Юмбер да поднесе изненада. Той сътвори поредица от зрелищни удари и решителни уинъри, които го изведоха до победата. Шелтън не се пречупи, въпреки че изостана рано в резултата, и в крайна сметка разчиташе на силния си сервис в най-важните моменти, за да достигне до своя 30-и четвъртфинал на ниво „АТР“ и трети пореден в столицата на САЩ.

„Мисля, че тази вечер показахме страхотно ниво и е още по-хубаво, че излязох победител, каза Шелтън. - Благодарен съм за още един шанс да играя тук, в Ди Си, в петък вечер.“

Шелтън се представя отлично по време на турнирите на твърди кортове в Северна Америка през последните няколко сезона, като балансът му от миналия юли насам е 22-7. Този период включва и паметния му поход към първата му титла от сериите „АТР Мастърс 1000“ в Торонто миналото лято.

Shelton show in the capital 🏛️



The American no. 1 defeats Humbert 6-7 6-3 6-4 in a three-set epic!@BenShelton #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/GM26uBY04v — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

Първата ракета на САЩ също така пази най-добрия си тенис за турнирите от категория „АТР 500“, особено през 2026 г., когато вече спечели титли в Далас и Мюнхен. Победата в четвъртък над Юмбер подобри статистиката на Шелтън до 15-2 в надпревари от този ранг през сезона, като той се стреми да надгради предишните си две достигания до полуфинал във Вашингтон през 2024 и 2025 г. Успехът също така изпраща Шелтън на осмия му четвъртфинал за сезон 2026, като по този показател той изостава единствено от Александър Зверев и Лучано Дардери.

Следващият съперник на Шелтън ще бъде Алехандро Табило. Чилиецът надделя над Теренс Атман в друга битка между левичари във Вашингтон. Победата с 6:3, 7:6(6) изведе Табило до петия му четвъртфинал за сезона.

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