Адриан Андреев отпадна на полуфиналите в Болцано

Българският тенисист Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди дорара.

25-годишният софиянец отстъпи на водача в схемата Сандро Коп (Австрия) с 4:6, 4:6 за час и 38 минути игра.

Андреев пръв проби в откриващия сет и поведе с 4:2, но пропиля аванса си и допусна обрат в първия сет, загубвайки четири поредни гейма от 286-ия в света австриец.

Във втората част българинът имаше възможност да осъществи брейк в шестия гейм, но пропусна шанса си, след което загуби собственото си подаване в оспорван девети гейм. Така при 5:4 Коп, който през целия мач си служеше със силен сервис и направи общо 5 аса, успя да затвори срещата и си осигури място във финала.

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