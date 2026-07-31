Шампионът Денис Шаповалов продължава на 1/2-финалите във Вашингтон

Миналогодишният шампион Денис Шаповалов (Канада) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Лос Кабос (Мексико) с награден фонд 909 790 долара.

27-годишният канадец, който е поставен под номер 8, победи Далибор Свърчина (Чехия) с 6:4, 6:2 за час и 36 минути на корта и продължава защитата на титлата си.

Шаповалов поведе с 5:1 в първия сет, но чешкият тенисист постави напрежение върху него с три поредни гейма, намалявайки до 5:4. Канадецът все пак успя да спечели следващото си подаване и да поведе в общия резултат. Втората част премина далеч по-безпроблемно за Шаповалов, който достигна до полуфиналите за втора поредна година.

Another match. Another statement. 😤



Denis Shapovalov defeats Svrcina 6-4 6-2 to reach back-to-back #LosCabosTennisOpen Semifinals! pic.twitter.com/wPYKEmiSw2 — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

Там той ще се изправи срещу петия поставен Камерън Нори (Великобритания), който постигна експресна победа срещу Бернард Томич (Австралия) с 6:1, 6:0 за 51 минути.

Too good from Norrie 👏



A commanding 6-1 6-0 win for Cameron Norrie over Tomic sends him into the Semifinals!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/64dNkpcXVL — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

В горната половина на схемата французинът Артюр Жеа поднесе изненада, отстранявайки третия поставен Франсиско Серундоло (Аржентина) след обрат с 6:7(11), 6:4, 6:0 в мач, продължил близо три часа.

Nine straight games to complete the comeback 💪



Arthur Gea battles back to defeat Cerundolo 6-7(11) 6-4 6-0 and book his place into his first ATP semifinal!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/xfL5CNepF8 — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2026

Така Жеа за пръв път в кариерата си се класира за полуфинал във веригата на АТР, в който негов съперник ще бъде Колман Вон (Хонконг), който се справи с Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:1, 7:5 за час и 29 минути.

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