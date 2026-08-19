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Швейцарец загина по време на мотоциклетното състезание Isle of Man

  • 19 авг 2026 | 22:18
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Швейцарец загина по време на мотоциклетното състезание Isle of Man

Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини почина при катастрофа в квалификациите на най-опасното състезание в света Isle of Man. 29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара.  

Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница. 

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.

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