Шефът на Ред Бул защити "пикантните" решения на отбора

Лоран Мекис отличи ръководения от него тим на Ред Бул за „пикантните“ стратегически решения по време на Гран При на Унгария, които помогнаха на Макс Верстапен да си осигури второто място.

Този резултат е изравняване на най-доброто постижение на нидерландеца досега през сезона и трети подиум в последните четири кръга. Така отборът от Милтън Кийнс продължава да се радва на възход във формата си след трудното начало на кампанията.

100% Podium success rate with this special lid 🧡#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/S1ii6a3rrQ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 27, 2026

Преди състезанието от 70 обиколки на „Хунгароринг“ Мекис е смятал, че качването на подиума е непостижимо. Предварителните симулации са показвали, че Ландо Норис и пилотите на Ферари ще бъдат извън обсега на Верстапен, който стартира четвърти след наказания от по три места за Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели.

Тези прогнози обаче се оказаха консервативни, като болидът RB22 показа по-добро представяне въпреки недоволството на четирикратния световен шампион през целия уикенд.

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„По отношение на прогнозите преди състезанието, доколкото имаха значение, смятахме, че Ландо и двете Ферарита ще бъдат недостижими.



„Така се чувствахме и мислехме, че можем да се състезаваме с някои от пилотите на Мерцедес и вероятно с Оскар [Пиастри]. Както се оказа, успяхме да се борим и с двете Ферарита, а Ландо беше извън обсега ни“, каза шефът на Биковете.

Мекис подчерта как стратезите на Ред Бул са направили разликата в Будапеща. Множеството нестандартни решения, включително по време на виртуалната кола за сигурност, предизвикана от Оскар Пиастри, са донесли голяма награда за високорисковия подход.

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„Що се отнася до виртуалната кола за сигурност, днес момчетата взеха няколко доста пикантни стратегически решения, включително това. Но не само то, ако погледнете и по-ранния ход да не покрием Люис, когато той влезе рано в бокса“, изтъкна французинът.



„Както винаги, те винаги взимат правилното решение. Така че, поздравления за всички на стената на боксовете, на целия екип у дома, групата за гуми и стратегическата група.



„Мисля, че като цяло изпълнението на състезанието тук беше много, много силно. В началото на годината страдахме със стартовете ни. Сега успяваме да правим прилични стартове, силни спирания в бокса и много силна стратегия, както винаги.



„Така че със сигурност съм много щастлив от начина, по който отборът работи в тези последни няколко състезания, тъй като се върна към изключителното ниво, с което е известен“, добави 49-годишният специалист.

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Снимки: Gettyimages