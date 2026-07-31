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Ситроен запазва пилотите си във Формула Е

  • 31 юли 2026 | 12:28
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Ситроен запазва пилотите си във Формула Е

Жан-Ерик Верн и Ник Касиди ще останат пилоти на Ситроен и в следващия 13-и сезон на световния шампионат Формула Е - 2026-2027, в който ще дебютират новите електрически болиди от 4-о поколение.

Ситроен дебютира тази година във Формула Е, като смени друга марка от портфолиото на концерна Стелантис - Мазерати. Касиди донесе първия подиум на Ситроен в шампионата в дебюта на марката в Сао Пауло през 2025, а през тази година, пак Касиди спечели и първата победа за Ситроен в Мексико.

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“Много се радвам, че ще продължа да работя със Ситроен - обясни Верн, който има две титли във Формула Е. - Всеки пилот иска да участва в създаването и развитието на автомобил от ново поколение, болидите от 4-о поколение ще са важна крачка напред за целия шампионат. Уверен съм, че ще сме добре подготвени за старта на сезон №13.”

“Предстои много интересен етап от развитието на Формула Е - допълни Касиди. - В тима имаме отлични отношения и нямам търпение да продължим работата ни по новия автомобил.”

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Снимки: Gettyimages

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