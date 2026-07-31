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  3. Валери Свиленов: Ботев (Ихтиман) ще е по-силен

Валери Свиленов: Ботев (Ихтиман) ще е по-силен

  • 31 юли 2026 | 07:56
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Валери Свиленов: Ботев (Ихтиман) ще е по-силен

Преди два месеца и половина, Ботев (Ихтиман) постигна най-големия успех в историята си – спечели купата на Аматьорската лига. Утре започва новия сезон на Югозападната Трета лига.

Валери Свиленов, треньор на Ботев коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от проведената подготовка през лятото. Момчетата са в добро функционално състояние. Контролите, които изиграхме, бяха на високо ниво. Мисля, че се представихме добре, предвид това, че в четири от проверките срещнахме съперници от по-горно ниво на нашето. Срещнахме и два чуждестранни противника и мога да кажа, че съм доволен от видяното. Относно селекцията – взехме точно това, което искахме и тези, които искахме. Не сме се отклонили и милиметър встрани да привлечем някого просто за бройка. Доволен съм и мисля, че надградихме с новите момчета, което ще се види във времето. Мисля, че Ботев ще бъде по-силен този сезон. През миналия завършихме със спечелена купа на Аматьорската лига, което може би е най-доброто постижение на клуба до момента. Това, което искам през новото първенство, е по-добро класиране в шампионата и ако можем да затвърдим добрите мачове за Аматьорската купа и да стигнем до финал. Но във всеки мач ще играем за победа и времето ще покаже докъде ще стигнем“.

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