Монтана приключи контролите с успех

Пред 100 зрители на стадион „Огоста“ Монтана победи с 3:1 Спартак (Плевен) в последната контролна среща на двата отбора преди старта на новия сезон във Втора лига.

В 17-та минута домакините не се ориентираха добре при центриране от дясно, в мелето Стефан Каменов игра с ръка, Преслав Антонов изпълни отсъдената дузпа, но вратарят Васил Симеонов хвана ъгъла и спаси. В ответната атака Оджай Алиев приби от ляво и намери в наказателното поле Даниел Рангелов, шутът му бе отразен от вратаря Петър Петров, но при добавката Христо Иванов изпрати топката в мрежата.

След половин час игра Алиев покачи, а пет минути по-късно отново той направи резултата класически, като и двете извеждащи поавания бяха на Мартин Милушев.

След почивката и в двата отбора бяха наравени много смени. В 60-та мин. в опита си да върне една топка към вратаря Деян Кузманович я изпрати във вратата. До края на мача далечен шут на Велислав Василев бе спасен от Иларион Тохай, а резернвият страж на домакините Юлиян Весков изби в корнер удара на излезлият сам срещу него Лукас Маседо.

СЪСТАВИТЕ

Монтана: Васил Симеонов, Матю Кингсли, Деян Кузманович, 8.Петър Атанасов, Марио Балъков, Борил Григоров, Христо Иванов, Оджай Алиев, Даниел Рангелов, Стефан Каменов, Мартин Милушев

Резерви: Юлиян Весков, Влади Ласков, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Георги Каракашев, Петър Тодоров, Хасан Странджев, Радослав Славчев, Велислав Василев

Старши треньор: Божо Джуркович

Спартак: Петър Петров, Пламен Спасов, Росен Маринов, Яни Пехливанов, Аджеил Невеш, Виктор Иванов, Костадин Велчев, Васил Шопов, Шола Аделани, Преслав Антонов, Алекс Кожухаров

Резервите: Иларион Тохай, Валенти Макарски, Теодор Радоевски, Алекс Игнатов, Лукас Маседо, Георги Димитров, Иван Иванов, Мартин Трифонов, Християн Петков, Слав Петков, Даниел Стоянов

Старши треньор: Красимир Бислимов

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