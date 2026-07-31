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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Краев: Имахме късмет да изравним

Краев: Имахме късмет да изравним

  • 31 юли 2026 | 00:07
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Полузащитникът на Апоел (Тел Авив) и български национал Андриан Краев коментира играта на своя тим срещу Лудогорец от квалификациите на Лигата на конференциите. Българският национал изрази задоволство от крайния резултат, въпреки напрежението и обратите по време на двубоя в Разград, завършил 2:2. По този начин Апоел продължава напред.

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"Първото полувреме потеглихме с много хубав аванс 1:0 и играехме добре. Второто излязохме и просто всичко се обърка за 5-6 минути. Два гола, стъписахме се и мисля, че извадихме късмет просто да върнем бързо гола, да стане 2:2. Мечтите са ни големи. Мисля, че имаме много здрав колектив, много добър отбор. И защо да не зависим много от жребия, ако отстраним следващия съперник, кой ще ни се падне на плейофите и гледаме към групите, разбира се", каза още Краев.

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