Краев: Имахме късмет да изравним

Полузащитникът на Апоел (Тел Авив) и български национал Андриан Краев коментира играта на своя тим срещу Лудогорец от квалификациите на Лигата на конференциите. Българският национал изрази задоволство от крайния резултат, въпреки напрежението и обратите по време на двубоя в Разград, завършил 2:2. По този начин Апоел продължава напред.

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

"Първото полувреме потеглихме с много хубав аванс 1:0 и играехме добре. Второто излязохме и просто всичко се обърка за 5-6 минути. Два гола, стъписахме се и мисля, че извадихме късмет просто да върнем бързо гола, да стане 2:2. Мечтите са ни големи. Мисля, че имаме много здрав колектив, много добър отбор. И защо да не зависим много от жребия, ако отстраним следващия съперник, кой ще ни се падне на плейофите и гледаме към групите, разбира се", каза още Краев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google