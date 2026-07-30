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  3. Майкъла: Не си личност, трудно ще успееш в ЦСКА! Затова на Левски им се получава

Майкъла: Не си личност, трудно ще успееш в ЦСКА! Затова на Левски им се получава

  • 30 юли 2026 | 21:15
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Бившият футболист, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори пред репортерите преди началото на срещата на армейците с Карабах в Лига Европа.

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"Може и да не играем добре, но ще ги отстраним. Въпреки че там изиграхме най-добрия си мач. Срещу Ботев подходихме несериозно, първото полувреме можеше да е 4:0 за Ботев, но има късмет, така е и в живота. Днес се надявам, че ще ги отстраним. Трябва. Това ти е мачът, който носи имиджа на играчите. Най-добрият мач е, когато отстраниш даден отбор. Нека дадем шанс, вече нов спортен директор ли имаме, вече не знам какво...

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Когато си направим къщата, ще има и нов отбор. И в ръководството де. Не мога да коментирам промяната - не ги познавам. Нито единият е бил известен... В ЦСКА и Левски трябва да си личност. Не си ли личност, трудно ще имаш развитие. В Левски затова всичко е наред, защото са Наско Сираков и Боримиров. Феновете не ги интересува кой е треньор. Интересува ги отборът да играе добре, това всички го знаят. Вече две години нямаме развитие. Над 18 милиона евро за инвестиции, но все не можем да уцелим играчите и все имаме проблеми. Единствените, които си вършат работата в ЦСКА, са хората от ръководството, не спортно-техническото", заяви Майкъла.

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