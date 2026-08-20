Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бившите звезди на „Белатор“ Майкъл Пейдж и Александър Шлеменко ще се срещнат отново, но този път на тепиха за борба на организацията RAF.

От oрганизацията обявиха в сряда, че Пейдж и Шлеменко ще премерят сили в схватка по борба на събитието RAF 14, което ще се проведе на 3 октомври в Лас Вегас. Това ще бъде дебют в RAF и за двамата бойци, които са далеч по-известни с дългия си списък от постижения в света на смесените бойни изкуства.

Понастоящем Пейдж се състезава за UFC, където натрупа статистика от 4 победи и 1 загуба, откакто се присъедини към организацията през 2025 г. Въпреки това „Ем Ви Пи“ е най-известен с престоя си в „Белатор ММА“, където записа 17 победи и 2 загуби, постигайки множество зрелищни нокаути. Специалистът в стойка е в серия от три поредни победи, като последната дойде срещу Сам Патерсън през март на UFC Лондон. Той вече има и насрочен следващ двубой в UFC Париж на 5 септември.

Шлеменко също е известен предимно с уменията си в стойка, като е записал 36 нокаута в своята кариера от 89 мача. Той не е чужд и на граплинга, печелейки 13 срещи чрез събмишън, последната от която бе срещу българина Никола Дипчиков. 42-годишният Шлеменко е бивш шампион на „Белатор“ и е защитавал успешно титлата три пъти.

Основното събитие на RAF 14 ще бъде двубоят между претендент номер 1 в лека категория на UFC, Арман Царукян, и Дилън Данис.

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