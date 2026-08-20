Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

  • 20 авг 2026 | 11:26
  • 506
  • 0
Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бившите звезди на „Белатор“ Майкъл Пейдж и Александър Шлеменко ще се срещнат отново, но този път на тепиха за борба на организацията RAF.

От oрганизацията обявиха в сряда, че Пейдж и Шлеменко ще премерят сили в схватка по борба на събитието RAF 14, което ще се проведе на 3 октомври в Лас Вегас. Това ще бъде дебют в RAF и за двамата бойци, които са далеч по-известни с дългия си списък от постижения в света на смесените бойни изкуства.

Понастоящем Пейдж се състезава за UFC, където натрупа статистика от 4 победи и 1 загуба, откакто се присъедини към организацията през 2025 г. Въпреки това „Ем Ви Пи“ е най-известен с престоя си в „Белатор ММА“, където записа 17 победи и 2 загуби, постигайки множество зрелищни нокаути. Специалистът в стойка е в серия от три поредни победи, като последната дойде срещу Сам Патерсън през март на UFC Лондон. Той вече има и насрочен следващ двубой в UFC Париж на 5 септември.

Шлеменко също е известен предимно с уменията си в стойка, като е записал 36 нокаута в своята кариера от 89 мача. Той не е чужд и на граплинга, печелейки 13 срещи чрез събмишън, последната от която бе срещу българина Никола Дипчиков. 42-годишният Шлеменко е бивш шампион на „Белатор“ и е защитавал успешно титлата три пъти.

Основното събитие на RAF 14 ще бъде двубоят между претендент номер 1 в лека категория на UFC, Арман Царукян, и Дилън Данис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

  • 20 авг 2026 | 10:28
  • 349
  • 0
Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

  • 20 авг 2026 | 10:25
  • 290
  • 0
Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

  • 19 авг 2026 | 22:27
  • 1173
  • 1
Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

  • 19 авг 2026 | 17:45
  • 913
  • 0
Българин с битка на BKFC Белград

Българин с битка на BKFC Белград

  • 19 авг 2026 | 17:43
  • 1411
  • 0
Карлос Пратес: UFC ми гарантираха, че следващата ми битка е за титла

Карлос Пратес: UFC ми гарантираха, че следващата ми битка е за титла

  • 19 авг 2026 | 15:29
  • 616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 12098
  • 24
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 16666
  • 99
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 5790
  • 28
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 4872
  • 2
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 4090
  • 0
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 16943
  • 23