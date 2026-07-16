Калоян Колев получи нов опонент за BRAVE 107

BRAVE Combat Federation (BRAVE CF) официално потвърди голяма промяна в главния двубой на BRAVE CF 107. Френският боец Салим "Bizon" Ел Уасаиди ще замести контузения Немания Ковач и ще се изправи срещу българската звезда Калоян Колев на 1 август в "Арена Бургас".

Оттеглянето на Ковач заради контузия наложи бърза смяна на опонента, но Ел Уасаиди (11 победи, 7 с нокаут и 4 загуби) прие предизвикателството без колебание, гарантирайки, че дългоочакваният сблъсък в полутежка категория остава главна битка на събитието.

Колев влиза в двубоя с професионален рекорд в ММА от 13 победи, 1 загуба и 1 равенство, включително 9 победи с нокаут. Той се надява, че победата ще го приближи до нов шанс за титлата в полутежка категория на BRAVE CF. Опонентът му идва с рекорд от 11 победи и 4 загуби, със 7 нокаута и 2 приключвания със събмишън, и цели да си осигури първата победа в клетката на BRAVE CF.

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