Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Калоян Колев получи нов опонент за BRAVE 107

Калоян Колев получи нов опонент за BRAVE 107

  • 16 юли 2026 | 10:45
  • 86
  • 0
Калоян Колев получи нов опонент за BRAVE 107

BRAVE Combat Federation (BRAVE CF) официално потвърди голяма промяна в главния двубой на BRAVE CF 107. Френският боец Салим "Bizon" Ел Уасаиди ще замести контузения Немания Ковач и ще се изправи срещу българската звезда Калоян Колев на 1 август в "Арена Бургас".

Оттеглянето на Ковач заради контузия наложи бърза смяна на опонента, но Ел Уасаиди (11 победи, 7 с нокаут и 4 загуби) прие предизвикателството без колебание, гарантирайки, че дългоочакваният сблъсък в полутежка категория остава главна битка на събитието.

Колев влиза в двубоя с професионален рекорд в ММА от 13 победи, 1 загуба и 1 равенство, включително 9 победи с нокаут. Той се надява, че победата ще го приближи до нов шанс за титлата в полутежка категория на BRAVE CF. Опонентът му идва с рекорд от 11 победи и 4 загуби, със 7 нокаута и 2 приключвания със събмишън, и цели да си осигури първата победа в клетката на BRAVE CF.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 1936
  • 4
Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

  • 16 юли 2026 | 08:47
  • 433
  • 0
Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

  • 16 юли 2026 | 04:42
  • 1023
  • 0
Анди Руис ще възражда кариерата си

Анди Руис ще възражда кариерата си

  • 15 юли 2026 | 17:37
  • 2671
  • 0
Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

  • 15 юли 2026 | 16:56
  • 1187
  • 0
Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

  • 15 юли 2026 | 15:34
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 9739
  • 51
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 102759
  • 675
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 52926
  • 141
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 12169
  • 23
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 25928
  • 14
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 25715
  • 31