Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. В категория до 82 кг на класическия стил българинът отстъпи с 0:9 пред унгареца Ищван Шинай, пети на европейското до 20 и до 23 г.

Наталия Бояджиева също не успя да продължи. На старта в категория до 55 кг тя загуби с туш от швейцарката Аня Еп, която след това също претърпя поражение.

В четвъртък излиза последната българка при девойките – Олга Попова (57), която ще има за съперничка грузинката Нини Цицвидзе, седма на европейското до 20 години през миналия сезон.

Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

В четвъртък стартират и младежите в свободния стил. На тепиха ще излязат първите двама българи – Ердал Галип (61) срещу киргизстанеца Амир Рифов, а Алан Тигиев (86) ще спори с монголеца Билгундалай Пуревдагва, пети на азиатското първенство до 23 г. този сезон.

Срещите започват от 11:00 часа.

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