Равен стигна на Слован (Братислава)

Отборът на Слован (Братислава) си гарантира място в европейските клубни турнири поне до края на календарната година, след като направи равенство 1:1 в реванша си от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Иберия 1999 от Грузия. Словаците имаха аванс от 2:0 след първия мач и продължиха напред с успех в общия резултат 3:1.

Микола Кухаревич до голяма степен реши всичко още през първото полувреме, когато изведе Слован напред в 44-ата минута на срещата. След почивката гостите от Тбилиси върнаха едно попадение в 51-вата минута, но повече голове не паднаха и словаците продължиха напред.

В спор за място в плейофите на най-престижния европейски клубен турнир тимът от Братислава ще спори с шведския Мялби, който нямаше проблеми срещу Линкълн Ред Импс от Гибралтар. Скандинавците бяха спечелили с 3:0 в първия мач, а нулево равенство в реванша им стигна, за да продължат напред. Мачовете между отборите от Словакия и Швеция от третия предварителен кръг на Шампионската лига са насрочени за 4-и и 11-и август (вторник).

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